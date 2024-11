"Besser geht's nicht": Hoeneß bejubelt die Kompany-Bayern

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Uli Hoeneß könnte mit der Situation beim FC Bayern kaum glücklicher sein

Unter Vincent Kompany marschiert der FC Bayern aktuell ungebremst durch die Bundesliga. Ehrenpräsident Uli Hoeneß könnte mit der Situation beim Rekordmeister nicht glücklicher sein.

"Besser geht's nicht", sagte der 72-Jährige nach dem 1:0-Auswärtserfolg der Münchner beim FC St. Pauli dem "kicker". Der FC Bayern hatte am Samstagnachmittag den fünften Pflichtspielsieg in Folge ohne Gegentreffer gefeiert.

Besonders mit Blick auf die anstehende Länderspielpause tue die jüngste Serie dem Verein enorm gut, befand Hoeneß.

"Wir können uns in einer solchen nach einer längeren Zeit mal wieder schön zurücklehnen, Sorgen haben die anderen Klubs", stichelte der Klub-Patron vor allem im Richtung Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.

Beide Widersacher stolperten zuletzt mehrfach in der Bundesliga. Nach zehn Spieltagen hat der FC Bayern schon neun Punkte Vorsprung auf den amtierenden Meister, der BVB liegt zehn Zähler hinter der Kompany-Elf.

FC Bayern erlebte auch schon Rückschläge

Dass es in der Champions League derweil schon zwei empfindliche Niederlagen gab, beunruhigt Hoeneß keineswegs. Die Auswärtspleiten bei Aston Villa (0:1) und gegen den FC Barcelona (1:4) seien schließlich auch auf die Qualität der Gegner zurückzuführen.

Zudem habe man selbst in der Triple-Saison 2012/13 einige Rückschläge hinnehmen müssen.

Aus Sicht des FC Bayern sollten sich solche Auftritte aber nicht häufen. Nach der Länderspielpause stehen entscheidende Wochen an, in denen sich zeigen wird, ob die Mannschaft tatsächlich um alle drei Titel mitspielen kann.

Am 22. November geht es für Kompany und Co. in der Liga gegen den FC Augsburg weiter. Im Anschluss folgen die Partien in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain, in der Bundesliga beim BVB und im Pokal-Achtelfinale gegen Leverkusen.

Sollte die Siegesserie auch nach diesen Spielern intakt sein, dürften Hoeneß endgültig die Superlative ausgehen.