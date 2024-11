Auf so viel Geld soll Sané beim FC Bayern verzichten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Bleibt Leroy Sané beim FC Bayern?

Dass der FC Bayern für Leroy Sané im Falle eine Vertragsverlängerung eine Gehaltsreduzierung vorsieht, war bereits bekannt. Nun ist klar, auf wie viel Geld der 28 Jahre alte Nationalspieler genau verzichten soll.

"Sky" zufolge will der deutsche Rekordmeister Sané zukünftig zwei bis vier Millionen Euro brutto weniger zahlen als bisher - eine durchaus stattliche Reduzierung, kann der Flügelstürmer doch aktuell bis zu 20 Millionen Euro jährlich verdienen.

Diese Summe ist jedoch ein Maximalbetrag, den Sané demnach nur erreichen kann, wenn er binnen einer Saison alle Pflichtspiele absolviert - ein unrealistisches Szenario angesichts der Verletzungsanfälligkeit des früheren Schalkers.

Die Hürden auf dem Weg zu einer gemeinsamen Zukunft mit dem FC Bayern sind also durchaus hohe, dennoch sollen beide Parteien "optimistisch" sein, dass die Verlängerung gelingt. Aber: Im Sané-Poker sei "noch kein Ende absehbar", schreibt "Sky" ebenfalls.

Kein Thema soll ein möglicher Winter-Wechsel des gebürtigen Esseners sein, um den sich zuletzt ebenfalls Spekulationen rankten.

Der FC Bayern, das kristallisiert sich immer mehr heraus, ist nicht die einzige Option für Sané. Insbesondere in der englischen Premier League soll es Interesse an ihm geben. Auch "Sky" nennt in diesem Zusammenhang den FC Arsenal sowie Manchester United als mögliche Abnehmer.

FC Bayern: Premier League eine "ernsthafte Option" für Leroy Sané?

"Bild" hatte beide Klubs zuletzt ebenfalls mit Sané in Verbindung gebracht und zudem berichtet, eine Rückkehr auf die Insel sei eine "ernsthafte Option" für den früheren Profi von Manchester City. Sowohl United als auch Arsenal seien "sehr interessant" für ihn, hieß es.

Im Fall Sané wächst der Druck auf den FC Bayern mit jeder Woche, die ins Land geht. Ab dem 1. Januar darf er offiziell mit anderen Vereinen verhandeln.

Auch die Verträge von Manuel Neuer, Sven Ulreich, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Eric Dier und Alphonso Davies laufen im kommenden Sommer aus.