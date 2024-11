Nach Dreesen: FC Bayern plant nächste Weichenstellung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Führungsriege des FC Bayern: Präsident Hainer und die Vorstände Dreesen, Eberl und Diederich (von links)

Der FC Bayern München hat am Montag die Vertragsverlängerung mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen bekannt gegeben. Dabei soll es aber nicht bleiben: Ein weiterer führender Funktionär soll langfristig bleiben.

Der FC Bayern will nach Angaben von "Sky" mit dem stellvertretenden Vorstandschef Michael Diederich zeitnah verlängern. Der 59-Jährige ist in dieser Position seit Juli 2023 beim deutschen Rekordmeister tätig, als er Jan-Christian Dreesen als Finanzvorstand ablöste. Zuvor war Diederich Vorstandssprecher der Unicredit Bank, seit 2018 bereits ist er Mitglied des Aufsichtsrates der FC Bayern AG.

Sein aktueller Vertrag beim Bundesliga-Primus läuft 2025 aus. Da der FC Bayern in der Führungsriege auf Kontinuität setzen will, soll der Kontrakt nun ausgedehnt werden, heißt es in dem Bericht.

Seine Position im Klub wird zudem ab Januar offenbar noch einmal wichtiger: Michael Diederich soll den FC Bayern im DFL-Präsidium vertreten und dort den Platz von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen übernehmen.

FC Bayern setzt im Vorstand auf Kontinuität

Mit Dreesen hat der FC Bayern bis 2027 verlängert, wie der Rekordmeister am Montag bekannt gab.

"Jan-Christian Dreesen hat den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer in einem Statement.

Dreesen dankte dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Der FC Bayern ist für mich seit jeher eine Herzensangelegenheit." Er wolle die Münchner sportlich und wirtschaftlich weiter in der Riege "der absoluten Top-Klubs in Europa" halten.

Drittes Vorstandsmitglied beim FC Bayern ist der für die sportlichen Belange zuständige Max Eberl, der erst im Frühjahr zum Klub gestoßen war.