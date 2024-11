Offensiv-Ass des 1. FC Köln im Sommer wohl weg

IMAGO/Jan Huebner/Barrena

Linton Maina (l.) wird den 1. FC Köln im Sommer wohl verlassen

Im Trikot des 1. FC Köln spielt Linton Maina aktuell eine starke Saison. Nach zwölf Ligaspielen erzielte der Rechtsaußen bereits drei Tore selbst und legte sechs weitere vor. Nun klopfen offenbar auch die ersten Bundesligisten bei dem Offensivspieler an, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Dem 1. FC Köln droht offenbar ein Offensiv-Exodus. Zuletzt hatte der "Express" vermeldet, dass Eigengewächs Tim Lemperle die Domstadt wohl verlassen wird, wenn die Rückkehr in die Bundesliga nicht gelingt. Eine ganze Reihe an Klubs aus dem deutschen Oberhaus seien an dem deutschen U21-Nationalspieler dran.

Mit Linton Maina hat offenbar auch ein weiterer Angreifer des Zweitligisten das Interesse zahlungskräftiger Vereine geweckt. Laut "Sky" gibt es "konkrete Anfragen" aus der Bundesliga bei dem 25-Jährigen, der wie Lemperle auch, nur noch bis zum Ende der laufenden Saison vertraglich an die Geißböcke gebunden ist.

1. FC Köln: Lemperle und Maina ablösefrei weg?

Die Tendenz ginge in Richtung Abschied, heißt es in dem Bericht des Pay-TV-Senders weiter. Somit droht dem ambitionierten Zweitligisten neben Lemperle ein weiterer ablösefreier Abgang eines Stammspielers. Maina kam in dieser Saison bereits in 14 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte neben vier Treffern auch acht Vorlagen bei.

Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler hatte großen Anteil daran, dass es beim Absteiger aus dem deutschen Oberhaus zuletzt deutlich besser lief. Insbesondere beim überraschend deutlichen 3:0-Erfolg gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal zeigte der Offensivakteuer eine ansprechende Vorstellung.

Maina kam 2022 ablösefrei von Hannover 96 in die Domstadt. Für den 1. FC Köln stand der 25-Jährige in insgesamt 88 Pflichtspielen auf dem Rasen. Immer wieder warfen kleinere Verletzungen den Außenstürmer in seiner Entwicklung zurück.