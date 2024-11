VfB-Ikone mit heißem Karrieretipp für Leweling

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Jamie Leweling ist Stammspieler beim VfB Stuttgart

Jamie Leweling hat in den vergangenen Jahren eine steile Entwicklung hingelegt. Der gebürtige Franke hat sich innerhalb weniger Jahre vom Zweitliga-Spieler zum deutschen Nationalspieler entwickelt und wird im Trikot des VfB Stuttgart immer wichtiger für seine Farben.

Fuß im deutschen Profi-Fußball fasste Leweling bei der SpVgg Greuther Fürth. Für das Kleeblatt debütierte er bereits vor über fünf Jahren als Teenager in der 2. Bundesliga, stieg mit dem Klub in die erste Liga auf und etablierte sich dort direkt als Stammspieler.

Nach dem Abstieg der Fürther sicherte sich zunächst Union Berlin für ein Jahr die Dienste des Flügelspielers. Für die Eisernen lief Leweling insgesamt in 25 Pflichtspielen auf.

Im Sommer 2023 folgte dann der Wechsel ins Ländle. Beim VfB Stuttgart startet der 23-Jährige unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß seither so richtig durch. In seiner ersten Saison für die Schwaben verpasste er kein einziges Liga-Spiel, hat auch in der laufenden Spielzeit in neun der zehn Partien in der VfB-Startelf gestanden.

Klarer Ratschlag von Ex-VfB-Star Kevin Kuranyi

Außerdem schaffte er den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft, feierte mit seinem Tor zum 1:0-Heimsieg gegen die Niederlande einen furiosen Einstand im DFB-Trikot.

Nachdem Leweling zuletzt bereits bei mehreren europäischen Top-Teams gehandelt wurde, äußerte sich nun VfB-Ikone Kevin Kuranyi über den Offensivmann. Der ehemalige Stürmer legte Leweling nahe, sich noch nicht allzu schnell aus Stuttgart zu verabschieden.

"Ich würde ihm raten, noch ein paar Jahre hier beim VfB zu bleiben", meinte der 42-Jährige, der selbst 40 Bundesliga-Tore in 99 Partien für die Schwaben erzielte.

"Er hat eine sehr tolle Entwicklung dieses Jahr genommen. Ich hoffe, dass er so weiter macht und auch in der Nationalmannschaft seine Leistung bringt und natürlich beim VfB Stuttgart - das ist das Wichtigste", so Kuranyi weiter über Leweling, der in Stuttgart noch einen laufenden Vertrag bis 2028 besitzt.