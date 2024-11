Basler lästert heftig über HSV-Coach Baumgart

IMAGO/Henning Rohlfs

Mit dem HSV in der Krise: Steffen Baumgart

Beim Hamburger SV ist mal wieder der Wurm drin. Wie so oft nach einem vielversprechenden Saisonstart und wachsenden Aufstiegsträumen lassen die Hanseaten die Zügel schleifen, seit vier Pflichtspielen ist die Mannschaft mittlerweile sieglos. Ex-Nationalspieler Mario Basler sieht Trainer Steffen Baumgart als einen der Hauptschuldigen für die aktuelle Krise.

"Mit Baumgart wirst du keinen Erfolg haben", polterte der 55-Jährige am Montagabend beim Auftakt des Talkformats "Doppelpass on Tour" in Leipzig.

Noch steht der HSV mit 19 Punkten aus zwölf Partien und dem ligaweit besten Torverhältnis (+9) auf Tabellenrang fünf, nur zwei Zähler trennen die Rothosen von einem direkten Aufstiegsplatz.

Der jüngste Auftritt bei Kellerkind Eintracht Braunschweig hat an der Elbe allerdings Spuren hinterlassen. Im Nordduell präsentierte sich das Team in desolater Verfassung und verlor vollkommen verdient mit 1:3 (0:1).

Basler zählt Baumgart beim HSV an

Im Anschluss berichtete der "kicker", dass Coach Baumgart trotz des Negativtrends noch nicht um seinen Job bangen müsse. Zu Unrecht, findet Basler.

"Der ist bestimmt ein guter Trainer. Aber der rennt da draußen mehr als seine Spieler, ist nur am Rumschreien. Das kann dich eine Zeit lang pushen, aber auf Dauer geht dir das auf den Sack. Das ist too much. Und der inszeniert sich auch selbst", ätzte der Europameister von 1996.

An eine langfristige Zukunft des Übungsleiters beim HSV glaubt Basler nicht. Sein Verhalten werde ihm "in Hamburg in dieser Saison wieder zum Verhängnis, wenn er überhaupt die Saison überlebt", prophezeite er.

HSV gegen FC Schalke 04 unter Druck

Nun hat Baumgart zwei Wochen Pause, um seine taumelden Schützlinge wieder in die Spur zu bringen. Weiter geht es am 23. November mit dem prestigeträchtigen Heimspiel gegen den FC Schalke 04. "Dann wird's wieder interessant", kündigte Baumgart an.

Im Falle eines neuerlichen Rückschlags gegen die im Abstiegskampf steckenden Knappen könnte die Luft für den Trainer beim HSV jedoch langsam dünn werden.