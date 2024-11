Fortuna Düsseldorf vermeldet überraschenden Transfer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Danny Latza (r.) wechselt zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf

Im Sommer endete der Vertrag von Danny Latza beim FC Schalke 04. Nun hat der zentrale Mittelfeldspieler einen neuen Verein gefunden. Am Dienstagvormittag gab Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung des Routiniers für seine Zweitvertretung in der Regionalliga bekannt.

Danny Latza ist als gebürtiger Gelsenkirchener ein echtes Urgestein des FC Schalke 04. Nach seiner ersten Zeit bei den Königsblauen zwischen 1998 und 2010 kehrte er im Jahr 2021 zu seinem Heimatverein zurück und spielte noch einmal drei Jahre lang für S04. Sein auslaufender Vertrag wurde zuletzt nicht mehr verlängert.

"Ich fahre jetzt erstmal zu meiner Familie und sortiere meine Gedanken. Ich lasse mir alles offen. Und dann werdet ihr von mir hören", hatte der zentrale Mittelfeldspieler bei seinem Abschied von den Knappen im Mai verlauten lassen. Nun kehrt der einstige S04-Spielführer auf die Fußball-Bühne zurück.

Fortuna Düsseldorf: Latza musste "nicht lange überlegen"

Fortuna Düsseldorf verkündete am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Latza. Dort soll der erfahrene Bundesligaspieler, der im deutschen Oberhaus auch beim FSV Mainz 05 kickte, in der Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Das geht aus einer offiziellen Vereinsmitteilung der Rheinländer hervor.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Danny von einem Wechsel zur Fortuna überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen führungsstarken Spieler für uns, der sowohl auf als auch neben dem Platz sofort eine wichtige Rolle einnehmen soll", wird NLZ-Leiter Stefan Vollmerhausen auf der Vereinshomepage zitiert.

Latza freut sich auf die neue Aufgabe unweit seiner Geburtsstadt. "Als die Anfrage von der Fortuna kam, musste ich nicht lange überlegen, denn die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Beginn an überzeugt. Ich bin immer noch sportlich ambitioniert, will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und auf dem Platz alles geben", so der 34-Jährige.