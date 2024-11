Bayern-Star überrascht mit Aussagen zu Kompany

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Dayot Upamecano (l.) ist unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern

Dayot Upamecano ist beim FC Bayern gesetzter Stammspieler und hat in der laufenden Saison bereits 15 Pflichtspiele in den drei großen Wettbewerben bestritten. Er genießt das volle Vertrauen des neuen Cheftrainers Vincent Kompany, über den sich der Innenverteidiger nun auffallend positiv äußerte.

Vor dem Nations-League-Spiel seiner französischen Nationalmannschaft gegen Israel am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr) stellte der Bayern-Verteidiger auf einer Pressekonferenz des französischen Fußballverbands fest: "Die Dinge laufen mit meinem Trainer sehr gut für mich bei Bayern."

Schon in der vergangenen Saison war Upamecano eine feste Größe bei den Münchnern, bestritt auch unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel trotz einiger Verletzungssorgen immerhin 33 Pflichtspiele. Er wirkte dabei allerdings mehrfach fehleranfällig und zeigte sich vor allem in den großen Partien in der Champions League nicht immer sattelfest im Zusammenspiel mit seinen Defensivkollegen.

Nun erkannte Upamecano selbst, dass er in seinen Leistungen stabiler geworden ist und führte dazu aus: "Ich habe das Gefühl, dass ich im Vergleich zur letzten Saison große Fortschritte gemacht habe."

FC Bayern siegte zuletzt fünfmal zu Null

Der 26-Jährige brachte seinen Formanstieg unmittelbar mit dem neuen Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister in Zusammenhang. Über Coach Vincent Kompany meinte Upamecano nämlich weiter: "Ich bin sehr froh, dass er da ist, denn er hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. [...] Er führt viele Videoanalysen mit mir durch, was mir sehr hilft. Das können wir auf dem Spielfeld sehen."

In der Viererkette des FC Bayern stand Upamecano bislang an allen zehn Bundesliga-Spieltagen in der Startelf. Jeweils mit Innenverteidiger-Kollege Minjae Kim, mit dem er sich im Laufe der letzten Monaten immer besser eingespielt hat. Fünf Pflichtspiele in Serie haben die Münchner zuletzt nämlich ohne Gegentor gewonnen.