Nübel oder Baumann? Das ist Nagelsmanns Plan fürs DFB-Tor

IMAGO/Steinbrenner

Oliver Nübel und Oliver Baumann liefern sich ein Torwart-Duell

Nach der schweren Verletzung von Marc-Andre ter Stegen ist weiterhin offen, wer vorübergehend die Rolle als Nummer eins in der Nationalmannschaft übernimmt. Die Entscheidung wird Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel treffen. Nun erhalten offenbar erneut beide Keeper eine Bewährungschance.

Bereits bei den Länderspielen im Oktober hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann sowohl Oliver Baumann als auch Alexander Nübel einen Startelfeinsatz gegeben. Beide Keeper konnten über 90 Minuten Eigenwerbung betreiben. Insbesondere der Hoffenheimer hinterließ gegen die Niederlande einen hervorragenden Eindruck.

Laut "Bild" will der ehemalige Übungsleiter des FC Bayern dieses Modell auch bei den kommenden Aufgaben gegen Bosnien & Herzegowina und Ungarn in der Nations League beibehalten. Beim Heimspiel in Freiburg am kommenden Samstag (ab 20:15 Uhr live bei RTL) soll Baumann das DFB-Tor hüten.

Nationalmannschaft: VfB-Keeper Nübel darf gegen Ungarn ran

Im Breisgau stand der Routinier zwischen 2000 und 2014 noch unter Vertrag. Nun bekommt Baumann in seiner alten Heimat erneut die Chance, sich für den Posten als Stammkeeper der DFB-Elf zu empfehlen. Konkurrent Nübel soll der Boulevardzeitung zufolge dann am Dienstag gegen Ungarn den Kasten sauber halten.

Zuletzt hatte sich Nagelsmann bei der Frage zu einer möglichen Fortsetzung des Jobsharings im deutschen Tor nicht in die Karten schauen lassen: "Das ist immer so ein Running Gag zu sagen: Wenn ein Spieler Geburtstag hat, spielt er von Beginn an. Jetzt spielen wir in Freiburg und Oli (Baumann, d.Red.) kommt aus der Nähe von Freiburg... Aber am Ende entscheidet das in diesem Fall Krone, der Torwarttrainer." Gemeint ist Andreas Kronenberg, seit 2021 Coach der DFB-Torhüter.

Mit Stefan Ortega Moreno von Manchester City steht dem 37-jährigen Nagelsmann noch eine dritte Option zur Verfügung. Der ehemalige Schlussmann von Arminia Bielefeld wird bei seiner ersten Nominierung aber wohl keine Einsatzzeit bekommen.