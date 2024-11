Bayern-Zukunft wackelt: Kimmich lässt aufhorchen

IMAGO/Henning Rohlfs

Joshua Kimmich will in der Vertragsfrage beim FC Bayern nichts überstürzen

Joshua Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus, der deutsche Rekordmeister will gerne verlängern. Doch der DFB-Kapitän will sich lieber noch etwas Zeit lassen. Auch die Vergangenheit spielt eine Rolle bei der Entscheidung über seine Zukunft.

Führungsspieler Joshua Kimmich lässt seine Zukunft beim FC Bayern offen. Er wolle nichts überstürzen und auch die teils heftige Kritik an seiner Person berücksichtigen.

Zwar stehe er mit dem Verein "im Austausch", wie er am Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verriet, dennoch ließ der 29-Jährige aufhorchen, als er betonte: "Wir wissen ja, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war. Da war das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg? Jetzt sehen wir, wie schnell das Ganze im Fußball gehen kann. Acht oder zehn Wochen später sieht das Ganze etwas anders aus."

Vor allem in der vergangenen Spielzeit stand Kimmich immer wieder in der Kritik, immer wieder gab es Gerüchte, wonach der deutsche Rekordmeister bei einem entsprechend guten Angebot bereit gewesen wäre, ihn abzugeben. Erst mit seinen überzeugenden Leistungen bei der Heim-Europameisterschaft sowie zum Saisonstart beim FC Bayern ist sein Standing in München wieder gestiegen.

Kimmich zum neuen Bayern-Vertrag: "Sollte wohl überlegt sein"

"Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere, wobei man das ja immer von der Entscheidung denkt, die kurz bevorsteht", so Kimmich: "Es sollte schon wohl überlegt sein. Natürlich spielt da die Vergangenheit eine Rolle - vor allem auch die Zukunft. Das werde ich mir überlegen."

Der 1,77 Meter große Allrounder, in München unter Vincent Kompany im zentral-defensiven Mittelfeld gesetzt, in der Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann als Rechtsverteidiger gebraucht, hatte sein Arbeitspapier letztmalig im Sommer 2021 verlängert. Da Kimmich auf Beraterdienstleistungen verzichtet, sitzt er allein am Verhandlungstisch.

Beim FC Bayern würde man derweil nur allzu gerne mit dem DFB-Kapitän verlängern. "Er soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden. Dafür müssen wir erstmal den Vertrag verlängern, das wird noch anstrengend genug", sagte Eberl kürzlich im "BR24Sport"-Interview.