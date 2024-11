Schalke-Trainer peilt Blitz-Flucht an

IMAGO/ThorstenxTillmann

Thomas Bertels will den FC Schalke 04 verlassen

2023 kam Thomas Bertels zum FC Schalke 04. Bei den Knappen betreut der 38-Jährige seitdem die U17-Mannschaft in der B-Jugend-Bundesliga. Nun allerdings peilt das Trainer-Talent einen Abgang an, um an der Seitenlinie eines Regionalligisten zu übernehmen.

Mit den B-Junioren des FC Schale 04 ist Thomas Bertels in der neuen DFB-Nachwuchsliga durchaus erfolgreich. Mit 24 Punkten in 14 Spielen schloss das Nachwuchsteam der Knappen die Gruppe H auf Platz zwei ab. Die Hauptrunde wird der ehemalige Bundesliga-Profi aber wohl nicht mehr an der Seitenlinie der Königsblauen erleben.

Denn laut der "Ruhr Nachrichten" hat der 38-Jährige den Gelsenkirchenern seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Demnach möchte der einstige Linksverteidiger "möglich schnell" zum SC Paderborn wechseln, wo er die Zweitvertretung in der Regionalliga West übernehmen kann. Die U21 der Ostwestfalen sucht nach dem Abgang von Daniel Brinkmann zu Hansa Rostock einen neuen Cheftrainer.

Thomas Bertels beim FC Schalke 04 "hoch geschätzt"

Die Paderborner Youngsters trainierte Bertels bereits zwischen April 2022 und Juni 2023, bevor er sich für einen Abgang in Richtung Berger Feld entschied. Mit der zweiten Mannschaft des Zweitligisten schaffte das Trainer-Talent sensationell den Aufstieg aus der Oberliga in die Viertklassigkeit.

Zwischen 2011 und 2019 schnürte Bertels selbst noch die Schuhe für die Paderborner. Für den ehemaligen Bundesligisten absolvierte der Verteidiger insgesamt 165 Pflichtspiele in den ersten fünf Spielklassen. Auch seine ersten Schritte im Trainergeschäft ging der gebürtige Ostwestfale in der Jugend des Sportclubs.

An der Seitenlinie der U17-Mannschaft vom FC Schalke 04 stand Bertels bis dato in 40 Spielen. In diesen holte sein Team im Durchschnitt 2,03 Punkte. Laut "Ruhr Nachrichten" werde der Fußballlehrer von den Bossen "hoch geschätzt". Ob sie einem Abgang zustimmen, geht aus dem Bericht der Zeitung nicht hervor.