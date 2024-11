Krösche lobt Entwicklung von Knauff

IMAGO/Grant Hubbs

Ansgar Knauff befindet sich bei Eintracht Frankfurt derzeit in Topform

Im Schatten der Super-Stürmer Omar Marmoush und Hugo Ekitike zeigt auch Ansgar Knauff im Trikot von Eintracht Frankfurt endlich konstant gute Leistungen. In der Vergangenheit hatte der 22-Jährige noch zu häufig mit Leistungsschwankungen zu kämpfen.

Dese Entwicklung ist auch Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche nicht verborgen geblieben. Im "kicker" erklärte der 44-Jährige: "Ansgar hat sich sehr gut entwickelt, gerade was den ersten Kontakt angeht: die Ballan- und -mitnahme. Auch in der Entscheidungsfindung hat er einen richtig großen Schritt gemacht. Immer wenn er reinkommt, ist er da."

"Ansgar hat eine unheimliche Präsenz entwickelt und strahlt immer Gefahr aus. Er ist sehr fleißig, auch gegen den Ball", so Krösche weiter.

Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff in guter Form

Exemplarisch dafür steht eine Situation beim 7:2-Sieg gegen den VfL Bochum, als Knauff VfL-Verteidiger Maximilian Wittek in der Bochumer Hälfte bei der Ballannahme so sehr störte, dass dieser den Ball an Knauff verlor. Der 22-Jährige erzielte wenige Sekunden später das zwischenzeitliche 3:0 und belohnte sich für seine eigene Balleroberung.

"Normalerweise ist dieser Weg umsonst. Da erst mal hinzulaufen und diese Gier zu haben, zeigt, welche Mentalität er hat und welchen Schritt er gemacht hat", weiß auch Krösche.

Und auch in der Europa League zeigte der 20-malige U21-Nationalspieler, dass er die nötige Konstanz in sein Spiel gebracht hat, traf unter anderem sehenswert beim 3:1-Sieg gegen Besiktas.

In den letzten Jahren war Knauff dafür bekannt, gute Situationen oder Chancen immer wieder durch technische Fehler liegen zu lassen. "Funktioniert es oder funktioniert es nicht", fragte Krösche, der gewisse Aktionen Knauffs mit einem Münzwurf verglich.

Die Frankfurter Verantwortlichen dürften also hoffen, dass der gebürtige Göttinger seine aktuelle Form beibehalten kann. In der laufenden Spielzeit kommt Knauff auf bisher 15 Einsätze. Dabei gelangen dem Flügelspieler zwei Treffer sowie zwei Vorlagen.