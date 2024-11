Baumgart meldet sich nach Gerüchten um HSV-Rauswurf zu Wort

IMAGO/Steven Mohr

Noch ist ein Rauswurf von Steffen Baumgart beim HSV kein Thema

Bereits früh in der Saison hat der Hamburger SV mit einer Krise zu kämpfen. Zuletzt blieben die Rothosen gleich dreimal in Folge ohne Sieg. Sofort machten Gerüchte die Runde, wonach die Zukunft von Trainer Steffen Baumgart auf wackligen Beinen steht. Der 52-Jährige bleibt allerdings ruhig und optimistisch.

Nur ein Punkte aus den letzten drei Spielen: Der Hamburger SV droht den Anschluss an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga zu verlieren. Daher wurde am Volkspark zuletzt bereits über eine Trennung von Chefcoach Steffen Baumgart spekuliert. Ein Rauswurf ist zunächst kein Thema, laut "Sport Bild" erwarten die HSV-Bosse allerdings eine schnelle Trendwende.

Baumgart, der erst im Frühjahr beim einstigen Bundesliga-Dino übernommen hatte, ist davon überzeugt, dass er weiterhin der richtige Mann für den ambitionierten Zweitligisten ist. "Meine Aufgabe ist es, die Jungs in die Bereiche zu bekommen, in denen wir unsere Ziele erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Ziele mit mir erreichen", stellte er am Rande der 2:4-Testspielpleite gegen Twente Enschede am Dienstag klar.

Hamburger SV: Baumgart will "bei mir und den Jungs zu bleiben"

Der ehemalige Übungsleiter des 1. FC Köln will sich von den schlechten Ergebnissen der vergangenen Woche nicht verrückt machen lassen. "Ich versuche, bei mir und den Jungs zu bleiben. Und an den Dingen zu arbeiten, die wir besser machen können", ergänzte der 52-Jährige, der im Zweitliga-Kracher gegen den FC Schalke 04 am 23. November (20:30 Uhr) unter Druck steht.

Der "Sport Bild" zufolge sollten nach der Länderspielpause gegen die Knappen besser drei Punkte her, will der Coach nicht so richtig ins Wanken geraten. Auch die Mannen auf dem Rasen soll HSV-Boss Stefan Kuntz allerdings in die Pflicht genommen und ihnen mitgeteilt haben, dass sich der Wind nun drehen werde.

Um den Ansprüchen gerecht zu werden, hat Baumgart seinen Stars übrigens den freien Donnerstag in dieser Woche gestrichen. Wohl auch, da er spürt, was für ihn persönlich auf dem Spiel steht.