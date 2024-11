Trainer-Kollege kritisiert Kader-Entscheidung von Nagelsmann

IMAGO/Jürgen Kessler

Gegenwind für Bundestrainer Julian Nagelsmann

In der laufenden Länderspielphase zählt Stefan Ortega erstmals zum Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dass der Ersatztorwart von Manchester City von Julian Nagelsmann nominiert wurde, kann Trainer-Ikone Peter Neururer nicht nachvollziehen.

"Für mich persönlich war das eine kuriose Entscheidung des Bundestrainers", erklärte der 69-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Obwohl Nagelsmann stets betont hat, bei seiner Spielerwahl einzig und allein nach Leistung gehen zu wollen, ist Stefan Ortega diesmal Teil des DFB-Aufgebots - dabei hat der 32-Jährige in dieser Saison erst vier Pflichtspiele für Manchester City absolviert.

In der Premier League erhält der Brasilianer Ederson den Vortritt, Ortega darf sich bislang nur im Liga-Pokal sowie gelegentlich in der Champions League beweisen.

"Das kann nicht nach Leistungen gehen", übte Neururer Kritik an Nagelsmann. Ortega sei zwar ein "überragend guter Torhüter", könne seine Qualitäten auf der Bank jedoch "nicht unter Beweis stellen".

Verständnis für DFB-Rückkehr von BVB-Duo

Aussicht auf Spielzeit hat Ortega in den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (ab 20:15 Uhr bei RTL) gegen Bosnien-Herzegowina sowie am Dienstag in Ungarn (20:45 Uhr) nicht.

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) betreiben Jobsharing, solange die etatmäßige Nummer eins Marc-André ter Stegen noch verletzt ist. Beide sind in ihren Vereinen gesetzt.

"Was sagen andere Torhüter, die auf der gleichen Ebene Leistungen abliefern, wenn sie nicht nominiert werden?", hinterfragte Neururer die Causa Ortega.

Die Kader-Comebacks der beiden Dortmunder Mittelfeldspieler Julian Brandt und Felix Nmecha begrüßt der Kultcoach dagegen. "Die haben das verdient, auch wenn der Verein selber im Augenblick nicht gerade großartige Leistungen bringt", warf Neururer ein.

Beide hätten sich beim BVB in den vergangenen Wochen "in den Vordergrund gespielt" und würden daher "in den Kader dieser Nationalmannschaft gehören".