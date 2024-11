Matthäus: Kimmich-Abschied wäre "bitterer Verlust"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern läuft aus

Joshua Kimmich lässt eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiterhin offen. Laut Lothar Matthäus wäre es ein "bitterer Verlust" für den deutschen Rekordmeister, sollte der Nationalmannschaftskapitän den Verein am Saisonende ablösefrei verlassen.

Die Ausgangslage ist klar: Kimmich besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis zum Saisonende. Entweder der 29-Jährige unterzeichnet an der Säbener Straße ein neues Arbeitspapier, oder er kann im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

"Ich würde es schade finden, wenn er den FC Bayern verlässt", sagte Lothar Matthäus gegenüber der "Abendzeitung" zur Personalie Kimmich: "Er ist ein Vorzeigeprofi und das Gesicht des Klubs in der Zukunft zusammen mit Jamal Musiala. Es wäre daher ein bitterer Verlust, wenn nach David Alaba wieder ein Topspieler ablösefrei geht."

Kimmich lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Er sei mit dem FC Bayern "im Austausch", hatte Kimmich unlängst auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft verraten.

"Wir wissen ja, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war. Da war das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg? Jetzt sehen wir, wie schnell das Ganze im Fußball gehen kann. Acht oder zehn Wochen später sieht das Ganze etwas anders aus", wählte der Routinier hierbei offene Worte.

Kimmich hatte vor allem in der komplizierten Vorsaison immer wieder Kritik einstecken müssen. Selbst über einen vorzeitigen Abschied aus München wurde zwischenzeitlich spekuliert. Inzwischen ist sein Standing durch einen guten Saisonstart wieder gestiegen.

"Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere, wobei man das ja immer von der Entscheidung denkt, die kurz bevorsteht", sagte Kimmich: "Es sollte schon wohlüberlegt sein. Natürlich spielt da die Vergangenheit eine Rolle - vor allem auch die Zukunft. Das werde ich mir überlegen."

Matthäus: FC Bayern hat "eine tolle Mannschaft"

Matthäus zeigte Verständnis dafür, dass der Nationalspieler seine Zukunft noch offen lässt. Der TV-Experte erinnerte aber gleichzeitig daran, dass sich Kimmichs Situation beim FC Bayern durch die Ankunft von Trainer Vincent Kompany "geändert" habe. "Man sollte die Vergangenheit auch mal sein lassen. Bayern hat eine tolle Mannschaft, eine tolle Spielweise und eine super Atmosphäre", so der Weltmeister von 1990.

Gleichzeitig merkte Matthäus an: "Vielleicht will Kimmich auch noch mal was anderes machen. Man weiß, dass in Barcelona ein Trainer ist, der ihn extrem schätzt: Hansi Flick."