Schalke-Star gibt Ziel bis zur Winterpause aus

Persönlich läuft es für Tobias Mohr beim FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit recht ordentlich, hat er sich doch in seinem dritten Jahr bei den Königsblauen endgültig als Stammspieler im linken Mittelfeld etablieren können. Dennoch steckt er mit den Gelsenkirchenern mitten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga.

Um sich mittelfristig wieder aus dem unteren Tabellendrittel der zweiten Liga befreien zu können, hat der 29-Jährige gegenüber Vereinsmedien nun ein Etappenziel bis zu Winterpause ausgegeben.

"Letztes Jahr hatten wir zur Winterpause 20 Punkte. Das ist erstmal ein gutes Ziel in unserer aktuellen Situation", meinte Mohr, der bis dato in allen 14 Pflichtspielen in der laufenden Saison eingesetzt wurde und bereits vier Treffer für Königsblau erzielte.

Derzeit rangiert der FC Schalke mit zwölf Punkten nach zwölf Begegnungen auf Platz 14 der Tabelle, mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Bis Januar müssten die Knappen also noch acht Zähler in fünf Partien holen, um das von Mohr formulierte Zwischenziel zu erreichen.

Beim Blick auf das Programm für die kommenden Wochen bis Weihnachten ein durchaus ambitioniertes Ziel: Vier der fünf nächsten Kontrahenten gehören nämlich aktuell zu den Top Sechs in der 2. Bundesliga.

Mohr will beim HSV "gewissen Mut mitbringen"

Den Beginn dieser Hammer-Wochen bis Weihnachten setzen die Schalker am nächsten Samstag (23. November) in Hamburg, wenn es ab 20:30 Uhr zum Fluchtlicht-Spiel beim HSV kommt.

"Ähnlich wie zu Hause geht es darum, diesen gewissen Mut mitzubringen. [...] Wir gehen jetzt dahin und schauen, dass wir mindestens mal die Null hinten halten. Und alles andere wird man sehen", blickte Mohr bereits auf die Partie beim Hamburger SV voraus.

Da auch die Rothosen zuletzt in eine Ergebniskrise geschlittert waren, rechnet Mohr mit einem besonders intensiven Spiel: "Das wird ein sehr intensives und vielleicht auch mal hitziges Spiel. Da müssen wir einfach drauf vorbereitet sein und stabil bleiben und unser Ding durchziehen."