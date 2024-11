Zwei Hertha-Stars vor lang ersehnter Rückkehr

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fabian Reese hat sein Trainingspensum zuletzt immer weiter gesteigert

Sie sind die beiden wohl größten Stars im aktuellen Kader von Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga: Topscorer Fabian Reese und Ex-Nationalspieler Diego Demme. Umso schwerer wog der Ausfall des Duos in den vergangenen Wochen und Monaten. Jetzt stehen beide Leistungsträger der Berliner vor ihrer Rückkehr.

Flügelstürmer Reese, der in der letzten Saison mit 23 Torbeteiligungen aufwartete, hat in der laufenden Spielzeit noch keine einzige Minute für Hertha BSC auf dem Feld gestanden, nachdem er sich in der Vorbereitung eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte.

Seit nun mehr drei Wochen befindet er sich nun bereits im Aufbautraining auf dem Vereinsgelände der Alten Dame, arbeitet intensive mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth an seinem Comeback. Zuletzt kamen auch die ersten Torabschlüsse dazu.

Aus einem langen Gespräch mit Cheftrainer Christian Fiél am vergangenen Mittwoch ging laut "Bild" hervor, dass der 27-Jährige zeitnah ins Mannschaftstraining zurückkehren wird.

Für die beiden Zweitliga-Partien gegen Ulm (23. November) und Magdeburg (29. November) soll Reese zwar noch keine Option sein. Möglicherweise steht er dann aber im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Köln am 4. Dezember erstmals wieder im Aufgebot der Berliner.

Demme fehlt schon seit Ende September

Ähnlich verhält es sich bei Mittelfeld-Abräumer Diego Demme. Der Sommer-Neuzugang der SSC Neapel fiel zuletzt wochenlang mit rätselhaften Schwindelgefühlen aus, deren Ursache die medizinische Abteilung bei Hertha BSC wohl noch immer nicht final gefunden hat.

Nach zwischenzeitlichem Sportverbot absolviert aber auch der 32-jährige Routinier nun ein individuelles Aufbautraining. Ein konkretes Datum für eine mögliche Rückkehr in den Spieltags-Kader gibt es aber noch nicht.

Demme hatte die ersten sieben Spieltage in der 2. Bundesliga noch für Hertha auf dem Platz gestanden, fällt nun aber schon seit Anfang Oktober mit seinen gesundheitlichen Problemen aus.