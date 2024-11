BVB-Star meldet sich auf Trainingsplatz zurück

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Karim Adeyemi ist für den BVB bald wieder einsetzbar

Rund sechs Wochen lang fiel BVB-Star Karim Adeyemi zuletzt aus, nachdem er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Jetzt kehrte der Offensivspieler auf den Trainingsplatz von Borussia Dortmund zurück und nährte damit die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback.

Der Ausfall des Flügelstürmers wog im Oktober besonders schwer, da sich Adeyemi in den Wochen zuvor in herausragender Form gezeigt hatte. Ihm gelangen in der laufenden Saison bereits zehn Torbeteiligungen in acht Pflichtspielen, vor allem in die Champions League war der 22-Jährige mit drei Treffern in zwei Partien super gestartet.

Nachdem der gebürtige Münchner wochenlang komplett aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen wurde, zeigte er sich am Freitag erstmals wieder mit Ball am Fuß auf dem Dortmunder Trainingsgelände.

Der BVB selbst veröffentlichte in den sozialen Medien ein entsprechendes Video, welches Adeyemi bei seiner Trainingsarbeit zeigte.

Wie schnell der Leistungsträger der Schwarz-Gelben nun wieder voll belastbar sein wird, blieb zunächst aber noch offen. Ebenso, ob sich der Tempodribbler schon für das nächste Bundesliga-Spiel am 23. November gegen den SC Freiburg wird aufdrängen können.

Neue Sorgen um Bensebaini beim BVB

Neben Karim Adeyemi sollen auch andere BVB-Stars vor ihrer Rückkehr stehen, nachdem sie zuletzt verletzt ausgefallen waren: Waldemar Anton, Julien Duranville und Giovanni Reyna sollen nach "Bild"-Informationen zuletzt ebenfalls schon wieder locker trainiert haben.

Pausieren musste bis zuletzt allerdings weiterhin Niklas Süle, der sich mit Sprunggelenk-Problemen herumschlägt. Sorgenfalten bereitet im Moment außerdem noch Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Der 29-Jährige musste im Spiel seiner algerischen Nationalmannschaft in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äquatorialguinea mit Knie-Beschwerden vorzeitig ausgewechselt werden.