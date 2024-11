VfB Stuttgart erteilt Top-Star Wechselverbot

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

VfB Stuttgart: Enzo Millot (M.) soll nicht im Winter abgegeben werden

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart musste schon im Sommer mehrere Leistungsträger an die Konkurrenz abgeben, da vertraglich festgelegte Ausstiegsklauseln aktiviert wurden. Im Winter soll die aktuelle Mannschaft der Schwaben aber zusammen gehalten werden, ein Top-Spieler darf daher nicht wechseln.

Der VfB Stuttgart erteilt seinem Offensivspieler Enzo Millot ein Wechselverbot für das kommende Winter-Transferfenster aus. Das berichtet "Bild".

Der Franzose besitzt im Ländle zwar noch einen Vertrag bis 2028, erst im vergangenen Januar war die Verlängerung als Lohn für die starken Leistungen besiegelt worden. Medienberichten zufolge ließ sich der 22-Jährige in den Verhandlungen aber zugleich eine Ausstiegsklausel zusichern, um einen vorzeitigen Abschied zu ermöglichen. Die soll bei zwischen 18 und 20 Millionen Euro liegen, hieß es zuletzt.

VfB Stuttgart: Millot flirtet mit PSG

Allerdings: Laut "Sky" und "Bild" greift die Klausel noch nicht im kommenden Januar, wenn das Transferfenster wieder geöffnet wird. Erst ab Sommer können interessierte Klubs davon Gebrauch machen. Um dennoch keinerlei Wechselgerüchte aufkeimen zulassen, trafen die Schwaben nun intern die Entscheidung, Millot in keinen Fall vorzeitig abgeben zu wollen.

Konkrete Gerüchte über einen Wechsel kursieren zuletzt nicht. Dem Boulevardblatt zufolge gibt es derzeit auch weder Anfragen beim Klub noch Gespräche zwischen Millot und anderen Vereinen.

Allerdings hatte Enzo Millot jüngst selbst einiges dafür getan, dass Spekulationen die Runde machen. Den französischen Top-Klub Paris Saint-Germain bezeichnete er in einem Interview mit "Free Foot" als "Herzensverein". Und: "Ich bin keinem Verein in ganz Europa, in den großen Ligen, verschlossen. Wenn ich die Chance habe, zu einem der größten Vereine der Welt zu wechseln, wird es mir eine Freude sein."