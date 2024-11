Winter-Wechsel bei Leipzig-Stürmer bahnt sich an

IMAGO/Roger Petzsche

André Silva (r.) könnte RB Leipzig im Winter verlassen

Beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kommt André Silva nur selten zum Einsatz. Im Januar bahnt sich wohl ein Wechsel an.

Wie der "kicker" berichtet, ist Silva bei RB Leipzig im kommenden Winter ein Wechselkandidat. Demnach würden die Bosse der Sachsen dem Angreifer keine Steine in den Weg legen, sollte ein ordentliches Angebot eintreffen.

Über die Höhe einer möglichen Ablöse wurden keine Angaben gemacht. Silva ist vertraglich noch bis 2026 an die Leipziger gebunden.

Hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen ist Silva bei RB nur die Nummer vier im Sturm. Seine Einsätze in dieser Saison sind sehr überschaubar.

In der Bundesliga kommt der Portugiese auf gerade einmal zwei Einwechslungen. Beim 3:1 gegen den SC Freiburg am 8. Spieltag konnte er immerhin einen Treffer vorbereiten.

Außerdem stehen zwei Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal zu Buche. In der 2. Runde gegen den FC St. Pauli (4:2) durfte der 29-Jährige sogar von Beginn an ran. In die Scorerliste konnte er sich dabei aber nicht eintragen.

Silva war im Sommer 2021 für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen konnte er aber nie an seine Top-Leistungen anknüpfen.

In der vergangenen Saison war Silva an Real Sociedad nach Spanien verliehen. Für den LaLiga-Klub erzielte er in 26 Spielen vier Treffer.

Silva auf Streichliste von RB Leipzig

Bereits im Sommer nach seiner Rückkehr aus San Sebastián gab es Wechsel-Spekulationen um Silva. Unter anderem dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt wurde Interesse nachgesagt. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht. Potenzielle Interessenten werden aktuell nicht gehandelt.

Bereits in der vergangenen Woche schrieb die "Sport Bild", dass Silva auf einer Streichliste von RB Leipzig steht. Demnach wollen die Sachsen den Angreifer vor allem mit Blick auf sein üppiges Gehalt in Höhe von sieben Millionen Euro loswerden.