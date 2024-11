Dieser DFB-Keeper hat derzeit die Nase vorn

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Baumann (li.) und Nübel (re.) wollen beide gern die Nummer eins sein

Nach der schweren Knieverletzung von Marc-André ter Stegen castet Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter die beiden Nationalmannschafts-Keeper Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) mit Blick auf ihre Nummer-eins-Fähigkeiten. Laut einem Medienbericht hat einer der beiden derzeit die Nase leicht vorn.

Zwei Länderspiele, zwei verschiedene Keeper: Dieses Format begleitete die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereits beim letzten Doppelpack und ist auch jetzt wieder Thema: Gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) stand Oliver Baumann im Tor und machte seine Sache gut.

Von sport.de erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim die Note 2,0. "Genoss über weite Strecken einen ruhigen Abend, war aber komplett da, wenn es nötig war. Packte kurz vor der Pause eine Glanztat gegen Demirovic aus. Bot sich zudem immer als Anspielstation an, wenn die Bosnier hoch anliefen", hieß es in der Einzelkritik.

Gegen Ungarn wird nun am Dienstagabend in Ungarn (20:45 Uhr) Alexander Nübel im letzten Gruppenspiel der Nations League zwischen den Pfosten stehen und für sich Werbung machen. Denn nach dieser Länderspiel-Phase soll das Tor-Sharing vorbei sein. Dann will sich Nagelsmann auf eine feste Nummer eins als Lösung für den schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen festgelegt haben und keine Experimente mehr wagen.

Doch offenbar hat Nagelsmann - Stand jetzt - bereits eine grobe Tendenz, wer ter Stegen ersetzen wird. Nach "Bild"-Informationen hat nämlich Baumann derzeit die Nase leicht vorn.

Nationalmannschaft ab 2025 mit festem Keeper

Im Umkehrschluss bedeutet das für Nübel umso mehr, dass er sich am Dienstag in Budapest von seiner besten Seite präsentieren muss, um sich wieder heranzukämpfen.

Neben Nagelsmann müssen Nübel und Baumann auch Torwartcoach Andreas Kronenberg überzeugen, dessen Meinung für den Bundestrainer ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt.

Nagelsmann selbst hatte zuletzt erklärt, dass "noch nicht in Stein gemeißelt" sei, welcher Keeper dann ab 2025 zunächst als Stammspieler in die kommenden Partien der Nationalmannschaft starten wird.