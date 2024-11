Irrer Millionen-Plan des FC Bayern mit Musiala enthüllt

IMAGO/Henning Rohlfs

Jamal Musiala soll beim FC Bayern zum Top-Verdiener aufsteigen

Der FC Bayern drückt in den Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala aufs Gaspedal - und ist offenbar bereit, ein fettes Millionen-Paket für den 21 Jahre alten Nationalspieler zu schnüren.

"Sky" berichtet von einem Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro, sollte der gebürtige Stuttgarter seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister setzen. Hinzu käme eine Provision für Musialas Berater, branchenüblich sind zehn Prozent der Summe.

Möglich sei es zudem, heißt es, dass der umworbene Offensivakteur eine zusätzliche Signing Fee erhält. Insgesamt würde das vom FC Bayern geschnürte Musiala-Paket mindestens 120 Millionen Euro betragen, so die Rechnung für einen Vierjahresvertrag.

Ob Musiala bis 2029 oder sogar bis 2030 in München unterschreiben soll, ist demnach allerdings noch offen. Aktuell ist er bis 2026 an den FC Bayern gebunden.

Sollten sich diese Zahlen bestätigen, würde Musiala nicht nur zum Top-Verdiener an der Säbener Straße, gemeinsam mit Torjäger Harry Kane, sondern auch zum aktuellen deutschen Fußball-Krösus aufsteigen. Derzeit streicht keiner seiner Landsleute ein solches Fabelgehalt ein.

Musiala-Poker? Das rät Lothar Matthäus dem FC Bayern

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte dem FC Bayern in seiner "Sky"-Kolumne empfohlen, in den Verhandlungen mit Musiala "keine Grenze" in Sachen Gehalt zu setzen. "Du brauchst ihn nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch als Gesicht des FC Bayern, wo bald einige aktive Spieler wegbrechen werden. Du brauchst Musiala als Werbegesicht für die internationale Vermarktung. Das ist ein Wert, den du mit Geld gar nicht bezahlen kannst."

Musiala könne in seinem neuen Arbeitspapier "die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat", so der Weltmeister von 1990 weiter. Er sprach von 150 Millionen Euro für einen Fünfjahresvertrag, "eine aus meiner Sicht angemessene Summe".

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte angesprochen auf die rund um Musiala kursierenden Zahlen lediglich: "Er kann gut Fußball spielen und Fußballer verdienen ja ganz ordentlich. Aber ehrlich gesagt ist mir das wurscht."