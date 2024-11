S04-Sportdirektor will keine Dauerlösung sein

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Youri Mulder hat bei Schalke 04 keine langfristigen Ambitionen

Seit dem Aus von Marc Wilmots hilft Youri Mulder beim FC Schalke 04 als Interimssportdirektor aus. Und obwohl der Eurofighter bei den Fans bislang gut ankommt, sieht er sich selbst nicht als Dauerlösung auf dieser Position.

"Interim ist Interim – nichts anderes", stellte der 55-Jährige gegenüber der "WAZ" klar. "Ich mache mir wirklich keine Gedanken und will in meinen zwei, drei Monaten helfen. Da gebe ich alles."

Der Niederländer sitzt seit 2021 im Aufsichtsrat der Königblauen. In Gelsenkirchen sah man nach dem Doppel-Rauswurf von Wilmots und Trainer Karel Geraerts aber eine Lücke im operativen Bereich. Mulder sollte diese schließen, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.

Aktuell arbeitet er eng mit Kaderplaner Ben Manga zusammen und dient als Brückenbauer zwischen Mannschaft und sportlicher Führung. Dafür lässt er sein Mandat im Kontrollgremium ruhen.

Zudem sieht sich Mulder auch als Träger der Schalke-DNA, der den Stars auf dem Rasen die Bedeutung des Klubs näher bringt.

FC Schalke 04 sucht neue Führungsperson

"Wer ist Rüdiger Abramczik? Wer ist Stan Libuda? Was ist in Gelsenkirchen los? Wie war das mit dem Bergbau? Ich fühle mich verantwortlich, den Jungs zu zeigen, was es heißt, bei Schalke zu sein", betonte er.

Auch auf der Mitgliederversammlung legte er am Wochenende einen kurzweiligen Auftritt hin und erinnerte an bessere Tage. Ansonsten hatte die Veranstaltung aber eher den Geist eines Krisengipfels. Viele Fans nutzen die Chance, um mit der Klubführung abzurechnen.

Doch während Vorstandschef Matthias Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer in der Schusslinie standen, fehlte die Mannschaft aufgrund der Länderspielpause bei der Versammlung.

Mulder sieht das als sein Versäumnis. "In der aktuellen Situation hätte ich es lieber gesehen, wenn sie da gewesen wäre. Ich als langjähriger Schalker hätte es besser wissen müssen", übte er Selbstkritik.

Wie lange Mulder seinen Job noch ausüben muss, ist komplett offen. Die Suche nach einer neuen Führungsperson läuft seit Wochen auf Hochtouren.