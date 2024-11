Millot-Kurs des VfB nicht in Stein gemeißelt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Kehrt Enzo Millot dem VfB Stuttgart den Rücken?

Nachdem sich Senkrechtstarter Enzo Millot vom VfB Stuttgart unlängst sehr offensiv offen für einen Wechsel zu einem Topklub gezeigt hat, schossen Gerüchte um neue Arbeitgeber des 22-jährigen Franzosen nur so ins Kraut. Anschließend hieß es, ein Winterwechsel sei für die Schwaben jedoch keinesfalls eine Option. Ein Dogma, das angeblich bröckeln könnte.

"Ich bin keinem Verein in ganz Europa, in den großen Ligen, verschlossen. Wenn ich die Chance habe, zu einem der größten Vereine der Welt zu wechseln, wird es mir eine Freude sein", erklärte Enzo Millot vom VfB Stuttgart Mitte November gegenüber "Free Foot", schob nach: "Als Pariser habe ich natürlich eine Verbindung zu PSG. Das ist mein Herzensverein" und heizte die Gerüchteküche damit mächtig an.

Millot ist zwar noch bis Ende Juni 2028 an den VfB gebunden, "Sky" zufolge kann der französische Juniorennationalspieler das Ländle nach der laufenden Saison jedoch für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von rund 18 bis 20 Millionen Euro verlassen. Ein Preis, der zahlreiche Interessenten auf den Plan rufen dürfte.

Das spricht gegen einen Winterabschied vom VfB Stuttgart

Obwohl man im Winter frei über die Höhe einer Ablöse verhandeln könnte, sollen die Stuttgarter den Leistungsträger nicht in der laufenden Saison ziehen lassen wollen, so der TV-Sender weiter, der jedoch einschränkt, dass "bei einem unmoralischen Angebot" doch Bewegung in die Sache kommen könnte.

Viel spricht derzeit aber wohl nicht für einen Abschied. Zum einen soll mit Blick auf den Winter noch kein Verein seinen Hut in den Ring geworfen haben. Zum anderen müsste die Offerte laut "Sky" deutlich über der fixen Ablöse im Sommer liegen.

Beim VfB Stuttgart spielt Millot derzeit eine starke Saison. In 16 Pflichtspielen kommt der Mittelfeldmann auf fünf Tore und drei Vorlagen.

Millot war im Sommer 2021 für 1,75 Millionen Euro von der AS Monaco zum VfB Stuttgart gewechselt.