Daran hängt ein Tresoldi-Verbleib bei Hannover 96

IMAGO/Franziska Gora

Nicolo Tresoldi soll bei Hannover 96 verlängern

Für Nicolo Tresoldi läuft es aktuell ganz hervorragend. In der deutschen U21-Nationalmannschaft ist der 20-Jährige im Sturmzentrum gesetzt. Mit Hannover 96 grüßt der Mittelstürmer von der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Von einem Aufstieg der Niedersachen hängt offenbar auch ein Verbleib des Eigengewächses ab.

Nicolo Tresoldi steht bei Hannover 96 nur noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Bereits im vergangenen Sommer war darüber spekuliert worden, dass der Stürmer der Roten das Weite sucht. Sogar dem BVB wurde Interesse an einer Verpflichtung des Youngsters nachgesagt, der zuletzt mit einigen Toren bei der U21-Nationalmannschaft für Furore sorgte.

In der 2. Bundesliga läuft es für den Juniorennationalspieler mit gerade einmal zwei Saisontore noch nicht richtig rund. Dennoch führen die Niedersachsen die Tabelle an. Eine Bundesliga-Rückkehr des Traditionsklubs scheint absolut möglich - und wäre laut "Bild" auch notwendig, um Tresoldi an der Leine zu halten.

Hannover 96 würde gerne mit Tresoldi verlängern

Demnach geht man intern bei Hannover 96 davon aus, dass ein Verbleib des Offensiv-Talents nur dann realistisch ist, wenn man dem Angreifer eine Perspektive im deutschen Oberhaus aufzeigen kann. Steigt der Verein aus der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht auf, dann wird Tresoldi wohl einen Vereinswechsel anstreben, heißt es.

"Selbstverständlich würden wir Nicolo noch gerne lange in Hannover sehen und folglich seinen Vertrag verlängern. Ein Aufstieg würde die Chancen natürlich erheblich vergrößern", erklärte Sportchef Marcus Mann gegenüber der Boulevardzeitung. Sogar eine Vertragsverlängerung sei bei einem Aufstieg denkbar, heißt es in dem Bericht weiter.

Sollte Tresoldi allerdings dennoch einen Abschied in Erwägung ziehen, dann winkt den Roten eine nette Ablöse. Laut "Bild" sei eine Forderung von mindestens fünf bis zehn Millionen Euro realistisch.