1. FC Köln stellt neuen Trikot-Rekord auf

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der 1. FC Köln hat mit seinem Auswärtstrikot ins Schwarze getroffen

Der 1. FC Köln hat in der 2. Bundesliga einen holprigen Start hingelegt. Doch obwohl es sportlich nicht wie gewünscht gelaufen ist, haben die Effzeh-Fans für einen neuen Klubrekord gesorgt.

Wie die "Bild" berichtet, ist das aktuelle Auswärtstrikot der Geißböcke schon jetzt das meistverkaufte der Vereinshistorie. Verglichen mit dem Vorjahr sei das Absatz um 56 Prozent gestiegen. Bis zum Saisonende kann der Rekord nun noch weiter ausgebaut werden.

"Wir freuen uns sehr über die überwältigende Resonanz unserer Fans. Diese rekordverdächtige Leistung ist ein Beweis für die unerschütterliche Loyalität unserer Anhänger, die uns zur Seite stehen, egal was passiert", sagte Kölns Geschäftsführer Markus Rejek.

Am Rhein hatte man sich im Sommer für einen Retro-Look in der Fremde entschieden. Die Strahlen-Optik ist an Trikots aus den 80er- und 90er-Jahren angelehnt. Entwickelt wurde das Design von der hauseigenen Trikotkommission des Vereins.

Bei Ausrüster Hummel zeigte man sich ebenfalls hochzufrieden. "Wir sind unglaublich stolz, diesen bemerkenswerten Meilenstein mit dem 1. FC Köln zu feiern", sagte Marketing-Boss Morten Lund gegenüber "Bild".

1. FC Köln meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Ohnehin sei das dänische Unternehmen fasziniert vom Effzeh und seinen besonderen Anhängern. "Ihr Engagement ist wirklich außergewöhnlich und zeigt die tiefe Verbundenheit zwischen dem Verein, der Stadt und ihrer Gemeinschaft", so Lund weiter.

Der Support der Fans war in den letzten Wochen auch bei den Heimspielen im Rhein-Energie-Stadion nicht zu übersehen. Alle sieben Partien der Kölner vor eigener Kulisse waren bislang ausverkauft. Nur Schalke 04 und der HSV locken in der 2. Bundesliga derzeit mehr Zuschauer in die Arenen.

Vor der Länderspielpause war den Domstädtern ein wichtiger 1:0-Erfolg gegen Fürth gelungen. Damit verkürzte man den Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf drei Punkte und holte sich im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr frischen Mut.