Eintracht Frankfurt gibt bitteres Update

IMAGO/Michael Taeger

Aurèle Amenda (l.) wird Eintracht Frankfurt vorerst fehlen

Bereits am Sonntag bestätigte Eintracht Frankfurt, dass das Defensiv-Duo Aurèle Amenda und Arthur Theate verletzt von ihren Nationalmannschaften zurückkehren werden. Im Fall von Amenda hat die SGE am Dienstag ein bitteres Update verkündet.

Aurèle Amenda von Eintracht Frankfurt ist mit schlechten Nachrichten im Gepäck von seinem Debüt in der Schweizer A-Nationalmannschaft nach Frankfurt zurückgekehrt: Beim 1:1 der Eidgenossen gegen Serbien im Rahmen der Nations League zog sich der 21-jährige Innenverteidiger eine Verletzung des Syndesmosebandes zu. Das gab die Eintracht am Dienstag bekannt. Zuvor war Amenda in Hessen genauer untersucht worden. Am Mittwoch wird sich Amenda bereits operieren lassen, so der Klub.

Wie lange Amenda fehlen wird, ist noch nicht bekannt, selbst bei einem Anriss des Syndesmosebandes dürfte es sich allerdings um einige Wochen handeln.

Sportlich ist der Ausfall des Youngsters für Frankfurt zwar verkraftbar, bitter ist er dennoch. Der im Sommer verpflichtete Defensivspieler kam in den vergangenen Wochen immerhin regelmäßig zu Kurzeinsätzen, der erste Schritt auf dem Weg zu einer echten Alternative für die Startelf schien gemacht. Der Ausfall dürfte Amenda nun erneut ausbremsen.

Duo absolviert Teile des Mannschaftstrainings von Eintracht Frankfurt

Besonders ärgerlich: Da sich mit Theate ein weiterer Frankfurt-Verteidiger bei seinem Einsatz für die belgische Nationalelf gegen Italien (1:2) verletzte, hätte Amendas Stunde schlagen können. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob Theate den Adlerträgern tatsächlich fehlen wird. Theate trainierte am Dienstag immerhin individuell.

Gute Nachrichten gab es allerdings auch: Hugo Ekitike und Hugo Larsson haben der SGE zufolge am Dienstag Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Beide wurden beim 3:2-Spektakel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Bundesliga-Spieltag ausgewechselt und waren für die anstehende Liga-Partie gegen Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr) fraglich.