Union Berlin bestätigt Personal-Paukenschlag

IMAGO/Matthias Koch

Oliver Ruhnert wechselt vom Fußball in die Politik

Union Berlin muss sich zeitnah einen neuen Geschäftsführer suchen. Denn wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, wird Oliver Ruhnert am kommenden Bundestagswahlkampf teilnehmen.

"Oliver Ruhnert lässt Aufgaben bei Union Berlin ruhen": Mit dieser Meldung bestätigte der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga am Dienstagnachmittag die Spekulationen um einen Wechsel des eigenen Geschäftsführer ins politische Milieu. Wie Union schrieb, habe man sich mit Ruhnert darauf verständigt, dass er ab Januar 2025 aussteigen wird.

"Oliver Ruhnert hat das Präsidium des Klubs darüber informiert, dass er bei der kommenden Bundestagswahl als Spitzenkandidat auf der Berliner Landesliste seiner Partei kandidiert", teilte der Hauptstadtklub weiter mit, ohne die Partei namentlich zu nennen, bei der es sich um das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) handelt.

"Ab Januar wird er sich vollumfänglich den Wahlkampfaktivitäten für die voraussichtlich am 23. Februar 2025 stattfindende Bundestagswahl widmen", so der Bundesligist abschließend in seinem recht kurzen Statement.

Union Berlin und Bundestag? "Beides geht wohl nicht"

Zuvor hatten bereits mehrere Berliner Medien vom Paukenschlag beim letztjährigen Champions-League-Teilnehmer berichtet.

"Ich freue mich sehr, dass wir für die ersten Plätze der Berliner Landesliste vier hervorragende Kandidaten gewinnen konnten", erklärte Parteinamensgeberin und BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht gegenüber der "Berliner Zeitung".

Ruhnert habe "den 1. FC Union in die 1. Bundesliga geführt", lobte sie die Errungenschaften des seit 2018 als Geschäftsführer tätigen 53-Jährigen, der vor einigen Monaten seinen Parteieintritt beim Bündnis Sahra Wagenknecht publik gemacht hatte.

Sollte Ruhnert am Ende tatsächlich in den Bundestag einziehen, dürfte seine Karriere als Bundesliga-Manager vorerst beendet sein. "Genau, beides ginge wohl leider nicht", sagte er im August auf eine entsprechende Frage des "Spiegel".

"Ich arbeite unglaublich gerne für den 1. FC Union Berlin, ich liebe Fußball", so Ruhnert damals gegenüber dem Magazin. "Ich mag aber auch Politik sehr, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass es jetzt einfach Leute braucht, die Quereinsteiger sind und die eine lange Historie in der Kommunalpolitik haben."

Ruhnert war in der Vergangenheit als Lokalpolitiker für die SPD tätig, wechselte schließlich 2007 zu Die Linke, bevor er sich nun dem BSW anschloss.