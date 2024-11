"Gedanken nur bei Bayern"?: Sané packt über Poker aus

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (li.) setzt beim FC Bayern auch auf das Wort von Vincent Kompany (re.)

Schon seit einigen Monaten wird intensiv über die Zukunft von Leroy Sané spekuliert: Sucht sich der Offensivmann eine neue Herausforderung oder verlängert er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern? Und: Was braucht es überhaupt, damit Sané in München weitermacht? Auf die letzte Frage hat der 28-Jährige nun Antworten gegeben.

Am 30. Juni 2025 endet der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern, nur etwas mehr als ein halbes Jahr bleibt dem deutschen Rekordmeister noch Zeit, den Offensivmann mit einem passenden Angebot von einer Verlängerung zu überzeugen. Sané selbst ist mit der aktuellen Lage völlig fein.

"Ich habe Vertrauen in mich, in die Situation und auch in meinen Verein. Wir sind da in einem transparenten und entspannten Austausch", erklärte er gegenüber der "Sport Bild". Nach seiner langwierigen Verletzung möchte der 28-Jährige erst einmal wieder regelmäßig spielen, dann wird sich alles von alleine ergeben, so die Hoffnung des Bayern-Profis.

"Ich fühle mich richtig wohl, die Gespräche mit Vinni (Kompany/d.Red.), Max Eberl und Christoph Freund sind sehr gut und vertrauensvoll", verriet Sané und setzte deutlich hinzu: "Daher sind meine Gedanken aktuell tatsächlich nur beim FC Bayern, alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen."

FC Bayern: Sané hebt Duo hervor

Als wichtige Faktoren für eine Verlängerung bezeichnete Sané derweil "das Gesamtpaket" und nicht allein sein Gehalt, über das in den letzten Wochen viel spekuliert wurde.

"Das Thema (Geld/d.Red.) schwirrt gerade überhaupt nicht in meinem Kopf herum. Und es steht bei mir generell nicht an erster Stelle, wie viel ich verdiene. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Sekunde Gedanken gemacht", gab er zu. Viel wichtiger sei die sportliche Perspektive und das gute Miteinander.

Hier lobte Sané vor allem zwei Personen: Einerseits Trainer Kompany. "Wir beide kennen uns tatsächlich gut. Unter Vinni spielen wir einen ansehnlichen Offensivfußball. Wir haben unter seiner Führung Spaß auf dem Platz, das ist für mich wichtig und spielt in meiner Entscheidung natürlich auch eine Rolle", so Sané.

Winter-Wechsel oder Premier League? Sané gibt Auskunft

Und andererseits seinen Bayern-Kollegen Jamal Musiala: "Er ist nicht nur ein sehr guter Spieler, sondern zu einem echten Freund geworden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Jamal auch nach der gemeinsamen Zeit in einem Verein in den Urlaub zu fahren. Wir sind mehr als 'Spielerfreunde', viel mehr als nur normale Kollegen", betonte Sané.

Einen Blitz-Wechsel im Winter schloss Sané derweil nahezu aus. "Ich werde sicher nicht am 1. oder 2. Januar bei einem anderen Verein unterschreiben. Ich brauche keine schnelle Entscheidung", sagte er. Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel (zurück) in die Premier League, wo Sané unter anderem bei Manchester United und dem FC Arsenal gehandelt wird, bügelte er ebenso weg.

"Ich habe eine Sympathie für die Liga, verfolge gewisse Partien immer noch im Fernseher", gab er zwar zu, fügte jedoch an: "Der Reiz für mich liegt aber in dem Verein, wo ich meine beste Leistung zeigen, mich entwickeln und Titel gewinnen kann. Das habe ich beim FC Bayern. Hier habe ich meine größte Herausforderung und Ziele."