Mulder offenbart Winter-Transferpläne des FC Schalke 04

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Knifflige Transferphase für Youri Mulder und Christina Rühl-Hamers beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 will sich trotz der angespannten Finanzlage mit Neuverpflichtungen für die Winter-Transferperiode beschäftigen.

"Ich finde es gut, wenn wir einen Konkurrenzkampf haben. Und um diesen zu steigern, müssen wir den Kader auf das bestmögliche Niveau bringen. Wir werden uns umschauen, das machen Ben Manga (Kaderplaner; Anm. d. Red.) und ich", sagte Interimssportdirektor Youri Mulder gegenüber "Sport Bild".

Ein Budget für mögliche Transfers gebe es auf Schalke immer, wenn man Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers "nett fragt", erklärte der niederländische Ex-Profi mit einem Augenzwinkern. "Nein, im Ernst: Unsere Möglichkeiten sind nicht unendlich, wir haben im Sommer bereits investiert."

Vor diesem Hintergrund müsse Schalke "kreativ sein", erklärte Mulder. "Mir ist aber genauso wichtig: Wir müssen alles tun, um unsere jetzigen Spieler bestmöglich zu fördern, wir glauben an die Mannschaft. Wir haben im Team eine Menge Entwicklungspotenzial."

Mit lediglich zwölf Punkten aus den ersten zwölf Saisonspielen stecken die Königsblauen in der 2. Bundesliga erneut im Abstiegskampf. Auch Mangas Arbeit steht in der Kritik. Der 50-Jährige war quasi alleinverantwortlich für die Neuzugänge des Sommers, die längst nicht alle überzeugen. "Ich habe als Aufsichtsrat mit Ben viel über die Spieler gesprochen, die gekommen sind", sagte Mulder zu diesem Thema. "Wir müssen den Spielern Zeit geben, um sich zu entwickeln."

FC Schalke 04: Sylla-Abgang im Winter? Das sagt Youri Mulder

Als richtiger Volltreffer entpuppte sich immerhin Moussa Sylla, mit sieben Treffern in elf Ligaspielen bislang Schalkes Top-Torjäger. Trotz der anhaltenden Gerüchte um einen Winter-Abgang will Mulder den 24 Jahre alten Nationalspieler Malis im Januar nicht ziehen lassen. "Ich möchte alle Spieler, die wie Moussa vorangehen, hierbehalten", so der 55-Jährige.

Im kommenden Sommer soll es auf Schalke nach Mulders Dafürhalten keinen erneuten XXL-Umbruch geben. "Die Vergangenheit zeigt, dass in der Regel die Mannschaften erfolgreich sind und aufgestiegen sind, die sich über eine gewisse Zeit einspielen konnten. Und die nicht im Sommer zehn bis 15 Spieler ausgetauscht haben. Die Anzahl der Neuverpfichtungen in einer Transferperiode wollen wir reduzieren."

Der wieder einmal riesige Umbruch mit zahlreichen Zu- und Abgängen vor der laufenden Saison sei allerdings "notwendig" gewesen, betonte der S04-Sportdirektor, der diesen Posten voraussichtlich bis Weihnachten ausüben soll und dafür derzeit sein Amt im Aufsichtsrat ruhen lässt.