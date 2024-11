Verletzungssorgen beim VfB Stuttgart immer größer

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

El Bilal Touré (r.) droht verletzt auszufallen

Blieb der VfB Stuttgart in der jüngeren Vergangenheit noch einigermaßen verschont vor großen Verletzungssorgen, trifft es den deutschen Vizemeister derzeit mit voller Härte. Nach den Leistungsträgern Jamie Leweling, Deniz Undav, Angelo Stiller und Enzo Millot droht nun der fünfte VfB-Star für das Bundesliga-Wochenende auszufallen.

El Bilal Touré bestritt am Dienstagabend sein 21. Länderspiel für Mali, als er im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Eswatini in der Startelf stand. Der 23-Jährige traf auch früh in der Partie für seine Farben, netzte in der siebten Minute zum 1:0-Dosenöffner. Am Ende siegte Mali überdeutlich mit 6:0 und sicherte sich Platz eins in seiner Qualifikationsgruppe.

Touré allerdings musste noch vor dem Seitenwechsel angeschlagen ausgewechselt werden, klagte über Schmerzen im Fuß.

Bis zuletzt stand eine genaue Diagnose noch aus, wurde der Angreifer doch erst am Freitagmorgen in Stuttgart zurückerwartet. Nach seiner Rückkehr aus Westafrika soll er eingehend untersucht werden. Klar ist aber, dass ein weiterer Ausfall auf Seiten der Schwaben droht, die am Samstagnachmittag den Tabellenletzten VfL Bochum (ab 15:30 Uhr) zu Gast haben werden.

Touré bislang zumeist Einwechselspieler beim VfB Stuttgart

Touré galt nach dem Ausfall des deutschen Nationalspielers Deniz Undav (Oberschenkelverletzung) als sicherer Kandidat für die Startelf der Stuttgarter für das Bundesliga-Heimspiel.

Bis dato kam der Angreifer vor allem als Einwechselspieler zum Zuge. Neun seiner insgesamt 13 Pflichtspiel-Einsätze für den VfB in der Bundesliga und Champions League bestritt er als Joker.

Bislang ist von Touré vor allem sein Auftritt in der Königsklasse gegen Juventus Turin in Erinnerung geblieben, als er in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 1:0-Siegtor für den VfB Stuttgart getroffen hatte.