Sorge um Manuel Neuer: Das ist Bayerns Plan

IMAGO/Markus Ulmer

Manuel Neuer musste am Mittwoch das Training des FC Bayern abbrechen

Muss der FC Bayern gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20:30 Uhr) auf der Position im Tor umplanen? Laut einem Medienbericht musste Stammkeeper Manuel Neuer am Mittwoch das Training abbrechen. Wie groß sind die Sorgen? Und wer könnte einspringen?

Bereits am vierten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison musste der FC Bayern ohne Manuel Neuer auskommen, damals fehlte der Torwart mit Oberschenkelproblemen. Nun gibt es unterschiedliche Berichte dazu, ob Neuer möglicherweise auch am kommenden Spieltag gegen den FC Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) fehlen könnte.

Während die "Abendzeitung München" am Mittwochabend berichtete, dass Neuer nach einem Trainingsabbruch am Mittwoch wohl spielen können wird, zeigte sich "Bild" zuvor etwas pessimistischer und schrieb, dass Neuers Gang vom Platz zuerst einmal eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen sei, man aber abwarten müsse, wie sich die Blessur entwickelt.

Am Donnerstag gab nun Bayern-Trainer Vincent Kompany genauere Informationen dazu, warum Neuer den Trainingsrasen vorzeitig verlassen musste und nur für eine kurze Meldung an die Torwart-Coaches, dass er lieber aussetzt, wieder zurückkehrte.

"Er hatte ein Stechen im Rippenkasten", erklärte Kompany auf der Spieltags-Pressekonferenz und fügte an: "Wir gehen davon aus, dass Manu es noch schafft."

FC Bayern: Sven Ulreich derzeit kein Thema

Sollte der 38-Jährige doch ausfallen, hat der Trainer allerdings schon einen Plan. "Wenn Manu nicht spielen kann, dann ist es für morgen auf jeden Fall Daniel Peretz, der ins Tor rückt", verriet Kompany: "Keine Zweifel."

Peretz habe es zuletzt mit Israel "in den letzten beiden Länderspielen gut gemacht", sagte der 38-jährige Belgier und setzte lachend hinzu: "Leider gegen Belgien." Der 24-jährige Peretz kam bislang über die volle Spielzeit nur im DFB-Pokal zum Einsatz (beim 4:0 in Münster in der letzten Saison), in der Liga stand er am vorletzten Spieltag der letzten Saison für eine gute Viertelstunde in der Schlussphase gegen den VfL Wolfsburg auf dem Feld (2:0).

Sven Ulreich, der schon am letzten Spieltag fehlte, ist hingegen keine Option. Pressesprecher Dieter Nickles betonte, dass Ulreich "aus persönlichen Gründen fehle" und bat, von Nachfragen abzusehen.

Auch Kompany verwies darauf, dass er "aus Privatgründen nichts dazu sagen kann. Er steht im Moment nicht zur Verfügung. Mehr können wir nicht sagen."