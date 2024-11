IMAGO/Christian Schroedter

El Bilal Touré (r.) fehlt Eintracht Frankfurt lange

Nächste Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart. Nach dem Ausfall von Deniz Undav müssen die Schwaben auch lange Zeit auf dessen Sturmkollegen El Bilal Touré verzichten.

Der 23-Jährige hat einen Mittelfußbruch erlitten, wie der Fußball-Bundesligist am Tag seines Heimspiels gegen den VfL Bochum mitteilte. Touré müsse operiert werden, er falle mehrere Monate aus.

Touré erlitt die Verletzung bei seinem Länderspieleinsatz für Mali Anfang der Woche. "Wir müssen davon ausgehen, dass es eine schwerere Verletzung ist", hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt bereits gesagt. Die Befürchtungen bestätigten sich.

Am Donnerstag hatte der VfB Stuttgart bereits verkündet, dass auch Undav einige Zeit ausfallen wird.

"Deniz Undav hat sich im Training am Mittwochvormittag einen Muskelfaserriss zugezogen", heiß es in einer Mitteilung. Der 28-jährige Stürmer steht dem Vizemeister somit "in den kommenden Wochen" nicht zur Verfügung.

"Es ist Spekulation, aber es müsste schon viel gut gehen, damit wir ihn in diesem Jahr nochmal auf dem Platz sehen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf einer Pressekonferenz.

Auch Jamie Leweling fällt wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel seit Anfang November aus.

Undav verpasst Länderspiele

Bereits bei der 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause hatte Undav den Stuttgartern gefehlt.

Zuvor hatte er bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo vorzeitig ausgewechselt werden müssen. Kurze Zeit später hatte der Klub verkündet, dass sich Undav eine Zerrung der linken Oberschenkelrückseite zugezogen hat.

Die Spiele der Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) und gegen Ungarn (1:1) hatte Undav ebenfalls verpasst.

Für den VfB Stuttgart erzielte der Angreifer in dieser Saison bislang sieben Tore in 16 Pflichtspielen. Hinzu kommt ein Assist. Für das DFB-Team traf der Stürmer in fünf Spielen drei Mal.

El Bilal Touré kommt auf drei Treffer und eine Vorlage in 13 Spielen.