Petersen gibt Musiala und Goretzka Karriere-Ratschlag

IMAGO/Ulrich Wagner

Musiala (li.) und Goretzka (re.) haben mit dem FC Bayern in dieser Saison noch etwas vor

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Nils Petersen hat in einem Interview über die aktuelle Situation von Jamal Musiala und Leon Goretzka beim FC Bayern gesprochen und dem Münchner Duo ganz unterschiedliche Ratschläge für die Zukunft erteilt. Auch die Gerüchte um einen Wechsel von Florian Wirtz zum Rekordmeister nahm Petersen auf.

Während Jamal Musiala in den nächsten Wochen wohl intensiv darüber nachdenken wird, ob er sein Arbeitspapier beim FC Bayern langfristig verlängert, muss sich Leon Goretzka fragen, ob ein Verbleib trotz Vertrages bis Mitte 2026 noch sinnvoll ist, gerade dann, wenn er gern Stammspieler sein möchte. Für den Ex-Münchner Nils Petersen ist die Sachlage mit Blick auf das Duo klar.

Aus Sicht des früheren Bayern-Stürmers, der in der Saison 2011/12 das FCB-Trikot trug, sollte Goretzka über einen Wechsel nachdenken.

"Mich hat die Entwicklung in den vergangenen Monaten überrascht", sagte Petersen bei "Sky" über Goretzka, der schon unter Thomas Tuchel nicht mehr unangefochten war und unter Neu-Trainer Vincent Kompany erst jetzt aufgrund der Verletzungsmisere eine Rolle spielt.

"Ich bin ein Fan von ihm", so Petersen weiter. "Allerdings sollte er unter den jetzigen Umständen woanders seinen Weg weitergehen", riet der 35-Jährige dem Bayern-Mittelfeldspieler zum Abschied. "Das ist schade, weil er ein richtig guter Spieler ist, der sich total mit dem FC Bayern identifiziert hat."

Petersen appelliert an FC Bayern wegen Jamal Musiala

Deutlich anders bewertete der Angreifer, der nach der Saison 2022/23 seine Spieler-Karriere beendet hatte, die Lage bei Musiala.

Von "Sky" gefragt, was er dem Shootingstar raten würde, mit dem die Münchner unbedingt verlängern wollen, sagte er deutlich: "Ich bin ein Fan von Loyalität."

Der FC Bayern jedenfalls "sollte nichts unversucht lassen, alles auf den Tisch zu legen, damit Musiala auch bleibt. Für die Bayern und die Bundesliga wäre es brutal, sollte Musiala den Verein Richtung Ausland verlassen", sagte Petersen: "Er kann eine Ära prägen und in München das Gesicht werden."

Als kongenialer Kollege für Musiala könnte dann Florian Wirtz herhalten, den die Münchner laut verschiedenen Medienberichten gern verpflichten möchten. Allerdings baggert wohl auch Real Madrid am Leverkusener. Doch für Petersen ist die Sache klar: "Ich würde (, wenn ich Wirtz wäre,) zum FC Bayern wechseln. Gemeinsam mit Musiala, das würde für mich wie die Faust aufs Auge passen."

Er könne am Ende allerdings "schwer beurteilen, wo es Wirtz hinzieht", gleiches gelte für den umworbenen Bayer-Coach Xabi Alonso, der auch Thema bei den Königlichen ist. "Wir werden sie nicht in Leverkusen sehen", sagte Petersen mit Blick auf die Saison 2025/26. Wohin es genau geht? "Da bin ich genauso gespannt wie alle Fußballfans in Deutschland."