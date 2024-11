Bremen-Schlussmann Zetterer liebäugelte mit Wechsel

IMAGO/Kolvenbach

Michael Zetterer verlängerte im Frühjahr seinen Vertrag bei Werder Bremen

Bei Werder Bremen hat sich Michael Zetterer den Stammplatz zwischen den Pfosten erkämpft. Zuletzt spielte der 29-Jährige aber nach eigener Aussage auch mit dem Gedanken, den Fußball-Bundesligisten zu verlassen.

Michael Zetterer hat in der Vergangenheit mit einem Abschied von Werder Bremen geliebäugelt. "Natürlich, über die Zeit gab es öfters Gespräche", verriet der Schlussmann im Interview mit "Sport1", um dann hinterherzuschieben: "Aber mein Ziel und Hauptgedanke war immer, für diesen Verein im Tor zu stehen. Da war nie ernsthaft der Gedanke da, dass ich vielleicht woanders hingehe."

Der Torwart war im Winter 2015 von der SpVgg Unterhaching zu den Grün-Weißen gewechselt, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga auflief. In den drei Saisons 2018/19 (SK Austria Klagenfurt) bis 2020/2021 (PEC Zwolle) wurde er dann verliehen.

In der darauf folgenden Zweitliga-Saison machte er zwar elf Spiele für Werder, den Stammplatz erkämpfte er sich aber erst rund zwei Jahre später. Seit Oktober 2023 ist er bei den Bremern nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

ManCity wollte Bremens Zetterer - FC Bayern ein Thema?

Zetterer blickt mit Genugtuung auf seinen schwierigen Weg zum Bundesliga-Torwart: "Jetzt, wenn man alles überblickt, ist es natürlich eine Erfolgsgeschichte. Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, wären mir natürlich eine oder zwei Leihen weniger und ein schnellerer Weg ins Tor auch sehr recht gewesen. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden damit."

Im Podcast "Flatterball" der ehemaligen Werder-Profis Max Kruse und Martin Harnik hatte Michael Zetterer derweil jüngst verraten, dass im vergangenen Sommer mit Manchester City sogar ein absoluter Top-Klub angeklopft habe. "Pep hat mich nicht angerufen. Aber ich darf so viel erzählen, dass es Kontakt zu Manchester City gab. Werder wusste damals Bescheid", so der 29-Jährige, der stattdessen in Bremen aber bis 2027 verlängerte.

Ob Zetterer, in München geboren, in Zukunft bei einem Angebot des FC Bayern schwach werden würde, ließ er im Interview mit "Sport1" derweil offen: "Ich glaube, das muss man dann in der Situation sehen. Wenn es kommen würde, kann man das beurteilen, bewerten. Ich hoffe natürlich, dass wir hier mit Werder noch mal um Titel spielen können, ob DFB-Pokal oder Europa, da kann ja alles kommen."