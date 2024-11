Hammer-Gegner fürs DFB-Team - Nagelsmann reagiert

IMAGO/Marc Schueler

Deutschlands Gegner in der Nations League steht fest

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League im kommenden Frühjahr auf den langjährigen Angstgegner Italien. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag in Nyon.

Ein "Duell auf Augenhöhe" prognostizierte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Sie sind wie wir noch nicht am Ende ihres Weges. Sie spielen offensiven, attraktiven Fußball", lobte der 37-Jährige den Kontrahenten. "Beide Verbände können sich freuen, dass es sowohl in Italien als auch in Deutschland zwei tolle Länderspiele werden. Ich hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben."

Auch das potenzielle Halbfinale steht bereits fest: Dort würde das DFB-Team auf Dänemark oder Portugal treffen.

Die weiteren Viertelfinal-Duelle in der Nations League:

Dänemark vs. Portugal

Niederlande vs. Spanien

Kroatien vs. Frankreich

Die erstmals ausgetragene Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März 2025 statt, im Format Hin- und Rückspiel. Die Gruppensieger müssen zunächst auswärts antreten und haben im entscheidenden Duell Heimrecht.

Die beiden Halbfinals steigen am 4. und 5. Juni, das Endspiel und das Spiel um Platz drei am 8. Juni.

DFB-Team winken Heimspiele in der Nations League

Sollte die deutsche Nationalmannschaft das Final Four erreichen, kann sie dort auf Heimspiele hoffen.

Das Turnier wird vom UEFA-Exekutivkomitee in eins der Teilnehmerländer vergeben, Deutschland hat Interesse an der Austragung bekundet. "Wir bemühen uns darum, aber es liegt nicht allein in unseren Händen", sagte Nagelsmann zuletzt.

Medienberichten zufolge könnten München, wo am 31. Mai schon das Champions-League-Endspiel stattfindet, und Stuttgart die Spielorte sein. "Ich weiß es, aber ich darf es nicht verraten", meinte Nagelsmann dazu.

Florian Wirtz fehlt der Nationalmannschaft gesperrt

Deutschland geht als einer der Favoriten in die K.o.-Runde der Nations League. Im Viertelfinal-Hinspiel muss Nagelsmann allerdings auf Florian Wirtz verzichten.

Der Leverkusener Spielmacher sah im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (1:1) seine zweite Gelbe Karte im Wettbewerb und ist damit gesperrt.

"Es schmerzt immer, aber es ist, wie es ist. Es kann auch sein, dass Italien im Hinspiel eine Gelbe Karte kriegt und im Rückspiel fehlt jemand", sagte Nagelsmann.

Mit einem Nations-League-Triumph könnte der ehemalige Chefcoach des FC Bayern sein ohnehin hervorragendes Standing weiter verbessern. Bereits jetzt arbeitet der DFB laut "Bild" daran, Nagelsmanns bis zur WM 2026 datierten Vertrag bis zur EM 2028 zu verlängern.