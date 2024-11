Ansage vom Dynamo-Kapitän: "Geht nicht um Schönspielerei!"

IMAGO/Jörg Halisch

Stefan Kutschke ist Kapitän von Dynamo Dresden

Stefan Kutschke ist bei Drittliga-Spitzenteam Dynamo Dresden ein absoluter Leader, führt die SG auch als Mannschaftskapitän auf das Feld. Bereits zweimal in der laufenden Saison schlug er dabei allerdings über die Stränge, kassierte schon eine Gelb-Rote und eine Rote Karte. Am kommenden Samstag hat er seine jüngste Sperre abgebrummt und wird beim wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (ab 14:00 Uhr) wohl wieder in der Startelf stehen.

Gegen Saarbrücken erwartet Kutschke einmal mehr ein körperlich hartes Spiel. Für den Aggressive Leader im Team eine Partie, in der er seine Qualitäten unbedingt wieder einbringen will, wie Kutschke gegenüber der "Bild" verriet: "Es ist 3. Liga, da geht es nicht um Schönspielerei, sondern um Zweikämpfe und Mentalität. Das Spielerische kommt danach", so der Angreifer, der bis dato bei drei Saisontoren in zehn Einsätzen für Dynamo Dresden steht.

Dass er sich aufgrund seiner vergangenen zwei Platzverweise in der laufenden Saison noch fußballerisch verändern wird, daran glaubt der gebürtige Dresdner derweil nur bedingt: "Mit 36 Jahren nochmal etwas umzustellen, dauert eine Weile. Ich will meinem Stil eigentlich treu bleiben, nur die Karten und Sperren vermeiden."

Top Ten in 3. Liga trennt nur sechs Punkte

Der 1,94-m-Hüne räumte allerdings ein, "in bestimmten Situationen ein bisschen mehr den Kopf einschalten" zu müssen.

Im Heimspiel gegen den 1. Saarbrücken stehen die Sachsen einigermaßen unter Druck. Dresden hat nach einem mäßigen Herbst mit nur zwei Siegen aus sieben Partien die Tabellenführung in der 3. Liga eingebüßt, rangiert derzeit auf Platz drei in der Tabelle. Punktgleich auf Rang vier steht aktuell der kommende Kontrahent aus Saarbrücken.

Die 3. Liga ist nach 14 absolvierten Spieltagen noch extrem ausgeglichen, die Top Ten der Liga liegt nur sechs Punkte auseinander.