Goretzka-Zukunft beim FC Bayern bereits entschieden?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka soll den FC Bayern schon im Winter verlassen

Durch die Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und João Palhinha bekam Leon Goretzka beim FC Bayern zuletzt mehr Spielzeit. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg fanden Cheftrainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl lobende Worte über den Mittelfeldspieler. Eine Zukunft an der Säbener Straße hat er aber wohl dennoch nicht.

"Die Geschichte von Leon freut mich für die Mannschaft. Er hat sehr hart gearbeitet und auf seine Chance gewartet. Und diese Geschichte ist schön", freute sich Kompany nach dem Spiel mit seinem Schützling, der gegen die Fuggerstädter nicht nur aufgrund einer Torvorlage einen guten Job machte.

Sportvorstand Max Eber äußerte sich ebenfalls positiv über den Mittelfeld-Motor: "Wir sind froh, dass er da ist". Im Sommer war der 29-Jährige als Verkaufskandidat in München gehandelt worden.

"Wir haben relativ klar im Sommer mit dem Jungen gesprochen. Er hat sich entschieden, zu bleiben. Und wir haben seit dem 1. September nichts anderes gesagt, als dass er volles Mitglied dieses Kaders ist", so der ehemalige Gladbach-Boss weiter. Hat Goretzka nun sogar eine langfristige Perspektive an der Isar?

FC Bayern will Leon Goretzka schon im Winter loswerden

Laut "Sky" ist die Antwort auf diese Frage recht eindeutig. Demnach will der FC Bayern den ehemaligen DFB-Star weiterhin veräußern - möglichst noch im Winter. Auch eine Leihe mit Kaufpflicht sei denkbar, heißt es im Bericht des Bezahlsenders.

Spätestens im Sommer will der deutsche Rekordmeister den gutverdienenden Goretzka endgültig von der Gehaltsliste bekommen. Zudem will der Bundesliga-Tabellenführer eine Ablösesumme einnehmen, die er in die Verpflichtung von Transferziel Florian Wirtz stecken kann, so "Sky".

Eigentlich steht der ehemalige Schalker an der Säbener Straße noch bis 2026 unter Vertrag. Zuletzt wurde der Routinier insbesondere mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Einer der interessierten Klubs: Manchester United.