Wichtiger Faktor im Davies-Poker aufgezeigt

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Bleibt Alphonso Davies über die Saison hinaus beim FC Bayern?

Bleibt er, oder bleibt er nicht? Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern ist weiterhin ungewiss. Könnte letztlich Trainer Vincent Kompany eine entscheidende Rolle spielen?

Laut "Abendzeitung" hat Kompany "einen engen Draht" zu Davies, dessen Vertrag beim FC Bayern am Saisonende ausläuft. Der Belgier soll im Poker über einen möglichen Verbleib des Linksverteidigers an der Säbener Straße "eine sehr wichtige Rolle" einnehmen, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht.

Davies spielt beim FC Bayern unter Kompany eine wichtige Rolle. Der 24-Jährige ist auf der linken Abwehrseite gesetzt. Die Formkurve des Kanadiers zeigte zuletzt wieder nach oben.

Der "Abendzeitung" zufolge liegt eine Vertragsverlängerung wieder im Bereich des Möglichen. Der Knackpunkt ist wohl der finanzielle Aspekt. Der FC Bayern soll Davies angeblich ein Jahressalär von rund 14 Millionen Euro anbieten. Beide Parteien lagen in der Gehaltsfrage in den letzten Monaten dem Vernehmen nach noch zu weit auseinander.

Davies-Berater dementiert Gerüchte über Einigung

Aus diesem Grund wurde auch immer wieder darüber spekuliert, dass Davies im kommenden Sommer ablösefrei wechseln könnte. Real Madrid, der FC Barcelona sowie Manchester United wurden zuletzt mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht.

Gerüchte, wonach sich sein Klient schon mit Real Madrid einig sei, dementierte Davies' Berater Nedal Huoseh kürzlich gegenüber der "tz". "Das ist nicht wahr. Obwohl der Spieler viele Optionen hat, haben wir uns mit keinem Verein geeinigt. Bayern könnte auch eine Option sein. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch", stellte der Spieleragent klar.

Davies war im Januar 2019 vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt. In der Triple-Saison 2019/20 feierte der Kanadier unter Ex-FCB-Coach Hansi Flick seinen Durchbruch in München.