Watzke moniert "Bullshit" - Ricken reagiert auf Kritik

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (r.)

Nach der durchaus hitzigen Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund, folgte rund 24 Stunden später die Hauptversammlung der Aktionäre. Dabei sprachen unter anderem Hans-Joachim Watzke, der sein Amt als BVB-Geschäftsführer Ende 2025 niederlegen wird, und Sport-Boss Lars Ricken.

In Vorbereitung seines schrittweisen Ausstiegs aus der Führungsriege des BVB hatte Watzke die sportliche Gesamtverantwortung im Sommer 2024 schon einmal in die Hände von Ricken gelegt. Eine Entscheidung, die auch Kritik erntete, da sich nicht wenige einen starken Mann in Dortmund gewünscht hätten, der keinen Stallgeruch ausstrahlt.

Watzke sieht in der starken Bindung des Vereins an Kräfte aus den eigenen Reihen hingegen eine Stärke der Schwarzgelben.

"Ich als Borusse bin stolz darauf, dass wir einen Trainer und einen Sport-Geschäftsführer aus der einen Akademie haben. Ihr schwimmt im eigenen Saft? Das ist Bullshit", bezog Watzke am Montag klar Stellung gegen die Kritik. "Sie haben zusammen mehr Titel geholt, als der Rest von NRW im ganzen Leben holen wird. Da fehlt nichts, nur Geduld."

Geduld ist nach dem bislang überschaubar erfolgreichen Saisonverlauf und angesichts von großen Verletzungsproblemen etwas, das beim BVB sehr gefragt ist. Am Ende können aber nur sportliche Erfolge die Klubführung und Coach Nuri Sahin in ruhigere Fahrwasser bringen.

Lars Ricken sicher: BVB wird den FC Bayern schlagen

Ricken ist zumindest auffallend positiv gestimmt, dass in Kürze ein echter Coup gelingt. Mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) schlug der BVB-Boss gegenüber der Aktionärsversammlung auffallend große Töne an.

"Wir in der sportlichen Leitung sind uns sicher: Das wird ein großartiges Spiel. Wir werden es gewinnen! Und wir wollen es gewinnen. Wir werden es gemeinsam schaffen", sagt Ricken.

Er reagierte zudem auf Stimmen, die die vermeintlich zu dünne Personaldecke des BVB kritisieren. "Wenn ich höre, dass unser Kader zu klein ist … ich habe nochmal geschaut: Nuri hat in den ersten Spielen teilweise vier, fünf Nationalspieler eingewechselt. Wir sind zufrieden mit unserem Kader", betonte Ricken.

Außerdem hätten die Experten dem BVB im Vorfeld der Saison eine gute Note für die Transferbemühungen gegeben.