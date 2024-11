Chaos beim HSV: Neururer schaltet sich ein

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Vom HSV schwer enttäuscht: Peter Neururer

Nach 13 Spieltagen befindet sich der Hamburger SV in der 2. Bundesliga mal wieder auf Trainersuche, ein 2:2 nach 2:0-Führung gegen den FC Schalke 04 kostete Steffen Baumgart den Job. Während die Nachfolgersuche auf Hochtouren läuft, hat sich Kultcoach Peter Neururer zum Chaos an der Elbe geäußert.

Der HSV habe unter dem "temperamentvollen" und "eigentlich auch erfolgreichen" Baumgart zuletzt "das Ziel aus den Augen verloren", verdeutlichte der 69-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Als Tabellenachter haben die Hanseaten derzeit zwar nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang sowie drei Zähler auf einen direkten Aufstiegsplatz, die Tendenz zeigte in den vergangenen Wochen allerdings steil nach unten

"Es wird eng, nach vier Spielen hintereinander, die man in der 2. Bundesliga nicht gewonnen hat, muss zweifelsfrei eine Änderung her", äußerte Neururer Verständnis für die aktuelle Krisenstimmung in Hamburg.

Schleudersitz beim HSV

Währenddessen zerbricht sich Sportchef Stefan Kuntz den Kopf. Ruud van Nistelrooy, Niko Kovac, Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel und Lukas Kwasniok gelten als Nachfolgekandidaten, ebenso Urs Fischer, Torsten Lieberknecht und David Wagner.

Attraktiv ist der Job beim HSV mittlerweile nicht mehr für jeden Übungsleiter, der Verschleiß der letzten Jahre ist enorm. "Leider trifft es immer wieder den Trainer", merkte Neururer kritisch an. Er wünsche den Rothosen zwar "alles Gute", Baumgart aber noch mehr.

Die Liste der Coaches, die bislang an der vermeintlichen Herkulesaufgabe Wiederaufstieg an der Uwe-Seeler-Allee gescheitert sind, ist lang und prominent.

Im heutigen DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf, Bochum-Coach Dieter Hecking, Düsseldorfs Daniel Thioune und Hull-Teammanager Tim Walter haben sich an der Elbe nach dem Abstieg 2018 schon recht unterschiedliche Typen erfolglos versucht.

Kuntz selbst möchte auf keinen Fall einspringen und schickt vorerst die bisherigen Assistenten Merlin Polzin und Loic Fave als Interimslösungen ins Rennen.