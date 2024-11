Klub-Empfehlung für Leon Goretzka

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern?

Schon seit Längerem wird Leon Goretzka mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat TV-Experte Lothar Matthäus dem Münchner Mittelfeldspieler empfohlen, nach welcher Art von Klub er sich umschauen soll.

Lothar Matthäus ist angetan von "seinem" FC Bayern, dessen Trikot er insgesamt zwölf Jahre lang trug. Die Münchner marschieren derzeit durch die Liga, haben sich bereits mit vier Punkten Vorsprung gegenüber Verfolger Eintracht Frankfurt abgesetzt, der amtierende Meister Bayer Leverkusen liegt schon neun Zähler hinter dem deutschen Rekordtitelträger zurück.

"So klar habe ich den FC Bayern selten erlebt. Ich bin aktuell begeistert, wie die Mannschaft spielt und was für eine Ruhe im Verein herrscht", geriet Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne ins Schwärmen.

"Zuletzt durfte sogar Verkaufskandidat Leon Goretzka zweimal ran", freute sich Matthäus, dass der Mittelfeldspieler, der zu Saisonbeginn unter Neu-Trainer Vincent Kompany kaum noch eine Rolle spielte, wieder vermehrt auf dem Platz steht.

Abschied vom FC Bayern? Goretzka kann für viele Teams "wertvoll sein"

Allerdings schränkte Matthäus auch ein: "Natürlich profitiert er von den Ausfällen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha - trotzdem spielt er. Das heißt, er ist noch immer wichtig für den FC Bayern."

Wenn Pavlovic nach seinem Schlüsselbeinbruch bald wieder zur Verfügung steht, dürfte es jedoch schwerer werden für Goretzka. "Der Klub wird sicherlich Akteure verkaufen wollen, um den ein oder anderen Spieler zu holen, den man in Zukunft vor einem Goretzka im Klub sieht", betonte Matthäus. Umso mehr würde man den 29-Jährigen "jetzt noch einmal ins Schaufenster stellen".

Doch wohin könnte Goretzka überhaupt wechseln? Im Sommer gab es Gerüchte um ein Interesse von SSC Neapel, im Frühjahr hieß es, Juventus Turin sei am Mittelfeldmann dran. "Goretzka kann für jede Mannschaft wertvoll sein. Da gibt es ganz sicher einige, die in Goretzka eine Verstärkung sehen", erklärte der Rekordnationalspieler.

Allerdings sollte sich Goretzka nicht unbedingt Hoffnungen auf einen Transfer zu einem absoluten Top-Klub machen.

"Vielleicht ist es nicht das oberste Regal mit Manchester City oder Real Madrid, aber eventuell Teams wie Manchester United oder Atlético Madrid, die zu den Außenseiter-Favoriten auf internationale Titel zählen", zählte der 63-Jährige zwei Vereine und damit auch die Kategorie auf, in die Goretzka passen würde. "Diese Klubs könnten Goretzka mit Sicherheit gebrauchen", so Matthäus.