So viel "verdient" Michael Zorc nun beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Michael Zorc sitzt jetzt im Aufsichtsrat des BVB

Seit Beginn der Woche ist Michael Zorc offiziell zurück bei Borussia Dortmund. Der langjährige Erfolgsmanager wurde nämlich am Montag in den Aufsichtsrat des BVB gewählt. Für diese neue Tätigkeit bekommt Zorc zwar kein klassisches Gehalt, allerdings eine Aufwandentschädigung, die sich offenbar auch sehen lassen kann.

Die Zahlen variieren je nach Quelle, aber als Michael Zorc noch als Sportdirektor bei Borussia Dortmund tätig war, soll er zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben. Nach seinem Abschied von seinem BVB-Amt im Sommer 2022, das er seit 1998 als Sportlicher Leiter und seit 2005 als Sportdirektor innehatte, war es erst ruhig geworden um den 62-Jährigen, dessen Nachfolger Sebastian Kehl wurde.

Zuletzt kehrte Zorc aber in offizieller Funktion zur Borussia zurück, wurde bei der Neuwahl des Aufsichtsrats mit 90,08 Prozent der Stimmen ins Gremium gewählt. Schon zuvor hieß es, dass sich Zorc seine neue Aufgabe nicht weiter bezahlen lassen will, sondern lediglich eine Aufwandsentschädigung kassiert.

Diese liegt nach "Bild"-Informationen bei 22.000 Euro im Jahr und beträgt damit in etwa nur ein Prozent dessen, was Zorc laut Medienberichten als Sportdirektor-Gehalt einstrich. Wie das Boulevard-Blatt bereits im Vorfeld berichtete hatte, geht es dem Ex-Sportchef auch gar nicht ums Geld, der Aufsichtsrats-Job sei vielmehr eine "Herzensangelegenheit" für den gebürtigen Dortmunder.

Michael Zorc prägte den BVB

Wie es weiter heißt, soll sich Zorc ohnehin aus den operativen Geschäft heraushalten und nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn die neue Führungsriege Hilfe braucht. Ansonsten ist Zorcs Meinung vor allem im Gremium gefragt, dem er jetzt angehört.

Michael Zorc hatte die Geschicke des BVB bis zu seinem Abschied vor rund zweieinhalb Jahren insgesamt vier Jahrzehnte lang geprägt. Zunächst als Spieler und dann als Manager zählt er zu den prägendsten Figuren in der Vereinsgeschichte. Er wolle dem Aufsichtsrat seine "Erfahrungswerte und Expertise" zur Verfügung stellen, kündigte er am Montag an.

Die Rückkehr von Zorc war in den vergangenen Wochen vorbereitet worden, nachdem klar wurde, dass die Aufsichtsratsmitglieder Christian Kullmann und Bodo Löttgen das Kontrollgremium des Klubs verlassen werden. Neben dem Ex-Sportdirektor wurde auch Carsten Schmid durch die Wahl als neues Mitglied bestätigt.