Gigantische Unterschiede: FCH und Chelsea im Vergleich

IMAGO/Jerry Andre

Frank Schmidt will mit Heidenheim gegen den Weltklub FC Chelsea bestehen

Mehr David gegen Goliath geht eigentlich nicht! Am Donnerstag empfängt der 1. FC Heidenheim in der Conference League den großen FC Chelsea (live ab 18:45 Uhr auf RTL+). Wie gigantisch die Unterschiede zwischen Schwäbischer Alb und dem London-Klub sind, zeigt unser Vergleich.

Can you do it on a cold rainy thursday night auf der rauen Ostalb? Dieses Motto gilt in dieser Woche für den zweimaligen Champions-League-Sieger FC Chelsea.

Die Auslosung der UEFA Conference League bescherte den ruhmreichen Blues ein Auswärtsspiel im tiefsten Württemberg. Und wohl die wenigsten Fans und Spieler des FC Chelsea dürften wissen, wo dieses Heidenheim an der Brenz überhaupt liegt.

Für das Team von Frank Schmidt ist das Aufeinandertreffen von Weltklub gegen Provinzteam das bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte. Zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Chelsea liegen Welten. Hier der Milliardärsklub (ein Konsortium um den US-Milliardär Todd Boehly übernahm Chelsea 2022), dort der Lokalverein, der es dank zweier Macher sensationell in die Bundesliga schaffte.

Auf dem Platz aber dürfte es trotzdem ein spannender Schlagabtausch werden. Beide Teams sind in ihrer Europapokal-Saison bisher ungeschlagen. In der Tabelle liegen die Londoner auf der Spitzenposition, Heidenheim auf Rang sechs.

Für den FCH ist das prestigeträchtige Spiel eine willkommene Abwechslung vom zuletzt weniger erfolgreichen Alltag in der Bundesliga (sechs sieglose Spiele in Serie).

So groß sind die Unterschiede zwischen dem 1. FC Heidenheim und FC Chelsea

Einwohner

Heidenheim: 50.000

London: circa neun Millionen

Stadion

Heidenheim: Voith-Arena (15.000 Zuschauer)

Chelsea: Stamford Bridge (40.853)

Gründung

Heidenheim: 1972

Chelsea: 1905

Trainer seit 2007

Heidenheim: Frank Schmidt

Chelsea: 18 (plus ein Interimstrainer)

Titel

Heidenheim: 1x Zweitligameister, 1x Drittligameister, 6x Gewinner Landespokal Württemberg (!)

Chelsea: 2x Champions-League-Sieger, 1x Klub-Weltmeister, 2x UEFA-Cup-Sieger, 2x Europa-League-Sieger, 2x Sieger im Europapokal der Pokalsieger, 6x englischer Meister, 8x Pokalsieger, 5x Ligapokal-Gewinner, 4x Supercup-Sieger

Thomas Tuchel gewann 2021 mit den Blues die Königsklasse

Marktwert des Teams

Heidenheim: 63,30 Millionen Euro

Chelsea: 963,2 Millionen Euro

Transferausgaben im vergangenen Sommer

Heidenheim: 6,05 Millionen Euro

Chelsea: 238,65 Millionen Euro

Umsatz

Heidenheim: rund 50 Millionen Euro

Chelsea: rund 600 Millionen Euro

Rekord-Transfers

Heidenheim: Niklas Dorsch (3,5 Mio./FC Augsburg), Tim Kleindienst (3,5/KAA Gent)

Chelsea: Enzo Fernandez (121 Mio/SL Benfica), Moises Caicedo (116/Brighton), Romelu Lukaku (113/Inter)

Wertvollste Spieler (Marktwert aktuell)

Heidenheim: Paul Wanner (15 Mio./ausgeliehen von Bayern München), Lennard Maloney (5), Marvin Pieringer (4,5)

Chelsea: Cole Palmer (90 Mio.), Moises Caicedo (75), Enzo Fernandez (75), Christopher Nkunku (65)

A-Nationalspieler

Heidenheim: keiner

Chelsea: 15

Legionäre

Heidenheim: 5

Chelsea: 20

Verliehene Spieler

Heidenheim: 0

Chelsea: 15

Mitglieder

Heidenheim: 11.000

Chelsea: 30.000

Fanclubs

Heidenheim: 13

Chelsea: 500

Marc Schnatterer (r.) spielte 434 Mal für Heidenheim

Vereinslegenden

Heidenheim: Marc Schnatterer, Kevin Müller, Patrick Mainka, Tim Kleindienst

Chelsea: Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Eden Hazard, Petr Cech

Maskottchen

Heidenheim: Teddybär "Paule"

Chelsea: Löwe "Stamford"

Edelfans