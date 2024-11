"Epische" Aktion beim FC Bayern angekündigt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Die Fans des FC Bayern wollen ihren Herzensverein beschenken

Während der FC Bayern von Sieg zu Sieg eilt, feilen die Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Hintergrund an einer besonderen Würdigung ihres Herzensvereins.

Der FC Liverpool und der BVB haben "You'll never walk alone", Real sein "Hala Madrid" - und der ruhmreiche FC Bayern? Dem fehlt bislang ein emotionales Lied, das kurz vor dem Anpfiff noch einmal alle Fans in der Allianz Arena auf die Spiele ihrer Helden einschwört.

Ebendies will der organisierte Anhang der Münchner jetzt ändern: Der Club Nr. 12 plant, zusammen mit der Südkurve eine neue Stadionhymne aufzunehmen und diese dem Verein kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Nach dem Bundesliga-Heimspiel am 7. Dezember gegen den 1. FC Heidenheim soll die Aufnahme erfolgen. Tags darauf findet die Jahreshauptversammlung der Bayern statt.

Fans des FC Bayern wollen eigenes Lied

Bislang sollen Dauerbrenner wie "Forever Number One" und "Stern des Südens" in der Arena für Stimmung sorgen, ein Hexenkessel entsteht in der Folge allerdings nur selten.

Den Fans ist wichtig, dass die neue Hymne aus ihren Reihen kommt - und die Bayern sollen dem Vorhaben gegenüber durchaus aufgeschlossen sein.

Offenbar wird die Produktion von den Anhängern selbst finanziert, die Aufnahmen nach dem Heidenheim-Spiel sollen professionell vertont werden.

"Epische Hymne" für den FC Bayern geplant

Auch deshalb haben Club Nr. 12 und Südkurve zu Spenden aufgerufen. Im Gegenzug können "Erinnerungs-Eintrittskarten" des Events erworben werden.

"Da das Projekt für uns ähnlich wie eine Choreografie auch ein Geschenk der Fans an den Verein ist, wollen wir die Kosten für die professionelle Produktion in niedriger bis mittlerer fünfstelliger Höhe gemeinsam stemmen", hieß es in einer gemeinsamen Ankündigung.

Ziel sei es, eine "epische Hymne" zu kreieren.

Seit 2005 trägt der FC Bayern seine Heimspiele in der Allianz Arena aus. Aktuell finden bei nationalen Begegnungen 75.024 Anhänger auf den Rängen Platz. Zuvor war das Olympiastadion die Heimat des deutschen Rekordmeisters.