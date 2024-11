Hertha an Modeste und Choupo-Moting dran?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Hertha BSC soll über eine Verpflichtung von Ex-BVB-Star Anthony Modeste nachdenken

Im Sommer verlor Hertha BSC mit Haris Tabakovic seinen besten Torschützen. Die aktuellen Optionen im Angriff hinken den Ansprüchen des Zweitligisten deutlich hinterher. Cheftrainer Christian Fiel drängt daher auf eine Verstärkung für das Sturmzentrum. Der ehemalige BVB-Angreifer Anthony Modeste und Eric-Maxim Choupo-Moting, der bis Sommer beim FC Bayern unter Vertrag stand, sollen ein Thema in der Hauptstadt sein.

22 Treffer und sechs Vorlagen verzeichnete Haris Tabakovic in der vergangenen Saison im Trikot von Hertha BSC. Den Stürmer zog es anschließend in die 1. Bundesliga. Mittlerweile geht der 30-Jährige für die TSG 1899 Hoffenheim auf Torejagd. Ein adäquater Ersatz steht Cheftrainer Christian Fiel trotz viel Auswahl nicht zur Verfügung.

Sommer-Neuzugang Luca Schuler befindet sich im Formtief. Smail Prevljak soll den Klub im Winter unbedingt verlassen, weil er nicht in das Konzept des einstigen Dynamo-Profis passt. Auch das Experiment mit Flügelflitzer Derry Scherhant im Zentrum scheiterte zuletzt. Die einzig echte Option ist aktuell Florian Niederlechner.

Eric Maxim Choupo-Moting und Anthony Modeste ein Thema bei Hertha BSC?

Für den Anspruch der Berliner, die unbedingt zurück in die Bundesliga wollen, reicht das nicht. Daher hat Fiel laut "Bild" intern bereits den Wunsch hinterlegt, dass sich Sportdirektor Benjamin Weber und Lizenzspielerleiter Zecke Neuendorf nach geeigneten Verstärkungen umschauen. Auch zwei prominente Namen sollen in den Überlegungen eine Rolle spielen.

Der Boulevardzeitung zufolge soll der Klub aus der Hauptstadt über eine Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting und von Anthony Modeste nachdenken. Beide Angreifer haben ihre Torgefahr in der Bundesliga bereits hinlänglich unter Beweis gestellt und stehen aktuell bei keinem Verein unter Vertrag. Daher könnten beide Stürmer sofort bei Hertha BSC unterschreiben und auflaufen.

Choupo-Moting stand bis zum Sommer beim FC Bayern unter Vertrag. Modeste, der in Deutschland bereits für den 1. FC Köln und Borussia Dortmund auflief, verdiente sein Geld zuletzt in Ägypten bei Al Ahly. Wie konkret das Interesse der Alten Dame an den Routiniers ist, geht aus dem "Bild"-Bericht nicht hervor.