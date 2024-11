Gladbach offenbar vor wegweisender Personal-Entscheidung

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Roland Virkus (r.) winkt ein neuer Gladbach-Vertrag

Der sportliche Aufschwung der letzten Wochen bei Borussia Mönchengladbach gipfelt womöglich bald in einer wegweisenden Personal-Entscheidung.

"Sport Bild" zufolge hat der lange umstrittene Sportdirektor Roland Virkus inzwischen beste Karten, dass sein auslaufender Vertrag in Gladbach verlängert wird.

Intern habe die Vereinsspitze sich bereits darauf festgelegt, dass es mit dem 57-Jährigen weitergehen soll. Präsident Rainer Bonhof und der Aufsichtsrat der Borussia seien mit den Transfers und der Kaderplanung des Nachfolgers von Max Eberl zufrieden, heißt es. Im Januar stehen Vertragsgespräche an.

Virkus wird vor allem die Verpflichtung von Neu-Nationalspieler Tim Kleindienst im zurückliegenden Sommer hoch angerechnet. Für den 29 Jahre alten Stürmer überwies Gladbach satte sieben Millionen Euro an den 1. FC Heidenheim - eine Summe, für die Virkus hinter den Kulissen so manche Lanze brechen musste.

Aber Kleindienst schlug in Gladbach voll ein: Bärenstarke sieben Tore und fünf Vorlagen in 13 Pflichtspielen für die Borussia stehen in seiner Statistik. Zudem ist der frühere Cottbuser in Windeseile zum Fanliebling sowie zum Gesicht des Vereins geworden.

Gladbach-Bosse goutieren Virkus' Entwicklung

Die Transfers von Franck Honorat, Robin Hack und Kevin Stöger stehen ebenfalls auf Virkus' Habenseite, zudem die Verlängerungen mit Top-Talent Rooco Reitz sowie Schlussmann Moritz Nicolas. Immerhin 23 Millionen Euro spülte darüber hinaus der Verkauf von Manu Koné an die AS Rom in die nicht sonderlich prall gefüllten Kassen der Gladbacher.

Dass sich Virkus auch persönlich weiterentwickelte und in den Medien sowie bei Beratergesprächen inzwischen eine besser Figur abgibt als zu Beginn seiner Amtszeit, sollen die Vereinsbosse ebenfalls goutieren.

Wie lange sein neues Arbeitspapier laufen soll, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.