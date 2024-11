Trainersuche stockt: HSV kassiert offenbar nächste Absage

IMAGO/Revierfoto

Urs Fischer will offenbar nicht zum HSV

Seit Sonntag befindet sich der Hamburger SV auf Trainersuche. Doch ein Nachfolger für Steffen Baumgart ist weiter nicht in Sicht. Nun hat sich der HSV offenbar eine weitere Absage eingefangen.

Wie die Schweizer Zeitung "Blick" schreibt, hat Urs Fischer kein Interesse an einem Engagement an der Elbe. Der ehemalige Coach von Union Berlin sehe zu viele Parallelen zu seiner Station in der Hauptstadt.

Noch einmal einen Klub aus dem Unterhaus in die Bundesliga zu führen, stelle für Fischer keinen Reiz dar, heißt es.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich zuvor für den Schweizer als Baumgart-Nachfolger stark gemacht. "Er ist jemand, der einen Laden beruhigen kann. Er hat Souveränität, eine Art, die bei den Menschen, bei den Spielern gut ankommt", argumentierte der TV-Experte bei "Sky90".

Für den HSV ist es im Rahmen der Trainersuche nicht der erste Korb. Laut "Sport1" soll auch Niko Kovac ausgeschlossenen haben, den angeschlagenen Zweitligisten zu übernehmen.

Mehrere HSV-Ikonen weiter im Rennen

Zudem sagte Lukas Kwasniok den Hanseaten am Mittwoch öffentlich ab. "Ich habe einen laufenden Vertrag bis 2026 und konzentriere mich voll auf meine Aufgabe in Paderborn", betonte er im Interview mit "Sport Bild" - eine relativ deutliche Absage an die Rothosen.

Heißer Kandidat bleibt in Hamburg derweil Bruno Labbadia, der als guter Freund von HSV-Boss Stefan Kuntz gilt.

Im Klubumfeld wünschen sich derweil viele eine Rückkehr von Ruud van Nistelrooy. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer kickte selbst für den HSV. Als Coach überzeugte er bereits bei der PSV Eindhoven und als Interimstrainer von Manchester United.

Ebenfalls HSV-Vergangenheit hätten Raphael Wicky und Patrick Rahmen. Wicky war Anfang der 2000er fünf Jahre lang Spieler in Hamburg, Rahmen betreute den Klub unter Thorsten Fink und Joe Zinnbauer als Co-Trainer.

Bis zum Wochenende dürfte allerdings noch keine Entscheidung fallen. Nach dem Baumgart-Aus hatte zunächst Assistenztrainer Merlin Polzin die Mannschaft übernommen. Der Interimstrainer wird auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC an der Seitenlinie stehen.