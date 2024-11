Rückendeckung für Mbappe trotz nächstem Glanzlos-Auftritt

Peter Byrne, dpa

Kylian Mbappe erlebte auch in Liverpool einen gebrauchten Abend

Mit großen Erwartungen wechselte Kylian Mbappé im Sommer von PSG zu Real Madrid. Doch bei den Königlichen blieb er bisher in der Regel blass. So auch bei der 0:2-Niederlage in Liverpool, bei der der Franzose einen Elfmeter vergab.

Es war die große Chance, die soeben erzielte Führung des FC Liverpool zu egalisieren. Elfmeter für Real Madrid, Elfmeter für Kylian Mbappé. Doch der Star scheiterte an Schlussmann Caoimhin Kelleher. Später besiegelte der nächste Treffer der Liverpooler die Real-Niederlage.

Auch abseits des Elfmeters wusste Mbappé nicht zu überzeugen. Und das, obwohl er wegen des Ausfalls von Vinicius Junior sogar auf seiner bevorzugten linken Außenbahn zum Einsatz kam.

Real Madrid: "Wir haben Vertrauen" in Mbappé

Es ist bei weitem nicht das erste schwache Spiel des Franzosen im Dress der Königlichen, nachdem er im Sommer mit viel Wirbel von Paris Saint-Germain nach Spanien gewechselt war. Die Kritik in den Medien und unter Fans wächst, im Team selbst erhält der Stürmer allerdings Rückendeckung.

"Wir sehen, dass er sich gut macht, gut trainiert, manchmal trifft er, manchmal nicht", sagte Teamkollege Luka Modric nach dem Spiel. "Heute wurde der Elfmeter nicht verwandelt, aber wir haben Vertrauen in ihn und ich bin sicher, dass Kylian das sein wird, was man von ihm erwartet."

Doch in der Champions League kommt nach der Niederlage in Liverpool Zeitdruck auf, um endlich zur erhofften Stärke zu finden.

Mit derzeit sechs Punkten aus fünf Spielen hält sich Real so gerade eben vor Mbappés Ex-Klub Paris auf Platz 24: Der letzte Platz, mit dem zumindest die Play-offs zur K.o.-Runde gesichert wären.

Und selbst das würde den Planungen in Madrid nicht entsprechen. Immerhin will man die beiden Extra-Spiele vermeiden und durch einen Platz unter den ersten Acht direkt ins Achtelfinale einziehen.

Dazu fehlen derzeit vier Punkte, die die Königlichen in den letzten drei Spielen der Ligaphase aufholen müssen. Und unter den letzten Gegnern sind mit Atalanta Bergamo und Stade Brest zwei Teams dabei, die überraschend stark agieren. Lediglich das Heimspiel gegen RB Salzburg dürfte in die Kategorie "sicherer Dreier" fallen.