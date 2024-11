Plan von Ex-Union-Coach "unerklärlich" - VfB "demoliert"

IMAGO/Jerko Grubisic

Der Plan von Nenad Bjelica, ehemaliger Trainer des 1. FC Union Berlin, ging gegen den BVB nicht auf

Während Borussia Dortmund in der Champions League nach dem 3:0 (1:0) bei Dinamo Zagreb mehr und mehr den direkten Einzug ins Achtelfinale im Blick hat, musste der VfB Stuttgart die bereits dritte Pleite der Saison in Kauf nehmen. Beim 1:5 (1:2) bei Roter Stern Belgrad gerieten die Schwaben mächtig unter die Räder. Die Pressestimmen.

Dinamo Zagreb - BVB (0:3)

Deutschland:

kicker: "Gittens leitet sehenswert ein: Dortmund siegt souverän in Zagreb. Dank eines 3:0-Erfolgs bei Dinamo Zagreb feierte Borussia Dortmund den vierten Sieg im fünften Spiel in der Königsklasse und rangiert damit weiter im Vorderfeld der Tabelle."

Bild: "Nach sechs Pleiten endlich ein Auswärtssieg: BVB-Erlösung in der Bruchbude! Und jetzt kommt Bayern. Der Ruhrpott-Klub klettert auf Tabellenplatz vier, hat weiterhin beste Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Den Sieg leitet Dortmunds Super-Juwel Jamie Gittens (20) ein!"

ntv: "Erster Auswärtssieg seit Monaten. BVB schafft in Zagreb das scheinbar Unmögliche. Endlich ein Auswärtssieg: Borussia Dortmund hat den quälenden "Fluch" gebannt und zieht furchtlos in den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München. Der BVB gewann in der Champions League beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb überlegen 3:0 (1:0) - der Weg zur direkten Achtelfinal-Qualifikation ist dank der Tore von Jamie Gittens (41.), Ramy Bensebaini (57.) und Serhou Guirassy (90.) frei."

Ruhr Nachrichten: "Geduldiger BVB mit einem Bein im Champions-League-Achtelfinale. Guirassy meldet sich mit Tor zurück. Borussia Dortmund springt in der Champions League durch das 3:0 in Zagreb auf Rang vier. Der BVB agiert geduldig, freut sich über die Guirassy-Rückkehr und bangt um Brandt."

WAZ: "BVB auf dem Weg ins Achtelfinale - Sorgen um Julian Brandt."

Kroatien:

24 sata: "Niederlage im Maksimir! Die Blauen waren keine Bedrohung für die Deutschen. Die Niederlage gegen die Borussia, den letztjährigen Champions-League-Finalisten, kommt nicht unerwartet, aber der Eindruck aus der Partie im Maksimir deutet darauf hin, dass Dinamo in diesem Duell fast keine Ambitionen hatte, außer so wenig Tore wie möglich zu kassieren."

Jutarnji list: "Der Plan ist gescheitert: Bjelica (ehemals Union Berlin, Anm. d. Red.) schoss sich schon vor dem Anpfiff ins Knie. Eine Entscheidung des Dinamo-Trainers ist völlig unerklärlich. Es schien, als hätte sich Dinamos Trainer damit abgefunden, dass seine Mannschaft einen Rückstand erleiden würde. Jeweils fünf Verteidiger und Mittelfeldspieler (plus ein Torwart) auf dem Feld war Nenad Bjelicas Plan für Borussia Dortmund, der – welch ein Wunder – scheiterte."

Večernji: "Niederlage für Dinamo: Der Vize-Europameister feierte im Maksimir, die Blues unterlagen einem überlegenen Rivalen. Trotz des guten Widerstands in der ersten Halbzeit konnte Dinamo dem Druck von Borussia Dortmund nicht standhalten, kassierte drei Gegentore und verlor die Punkte in Europa."

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart (5:1)

Deutschland:

kicker: "Auch Silas trifft: VfB kommt in Belgrad unter die Räder. Der VfB Stuttgart hat bei Roter Stern Belgrad eine herbe Pleite hinnehmen müssen. Beim 1:5 enttäuschten die Schwaben beinahe über die gesamte Spielzeit - und das, obwohl die Hoeneß-Elf früh in Führung gegangen war."

Bild: "Deftige Klatsche! Belgrad-Fans verhöhnen VfB-Stars und Hoeneß. Schon vor dem Spiel gibt es einen Eklat! Bei Grenzkontrollen der serbischen Polizei soll es zu unangekündigten Nackt-Kontrollen gekommen sein, die zum Teil mit Gewalt durchgezogen worden sein sollen. Über zehn Busse mit VfB-Fans sind bereits vor dem Spiel abgereist. Doch der VfB verpasst die Nackt-Rache an Belgrad!"

ntv: "Auf Führung folgt Debakel. Stuttgart kassiert Abreibung in der Hölle von Belgrad. In der Anfangsphase sieht es noch vielversprechend aus für den VfB Stuttgart. Mit zunehmender Spieldauer entwickelt sich das Champions-League-Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad aber in die andere Richtung. Der serbische Topklub verpasst dem deutschen Vizemeister eine schmerzhafte Niederlage."

Stuttgarter Nachrichten: "Auch dank Silas-Treffer – VfB geht in Belgrad unter. Der VfB Stuttgart ist in der hitzigen Atmosphäre des Belgrader 'Marakana' eiskalt erwischt worden: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor das Hochrisikospiel bei Roter Stern nach einer teils desolaten Vorstellung deutlich mit 1:5 (1:2) und steht nach dem herben Rückschlag im Kampf um die Achtelfinal-Play-offs nun noch mehr unter Druck."

Serbien:

Sportski žurnal: "Roter Stern schickt die Schwaben mit Böllern vom Platz. Nach vier Spielen und vier Niederlagen in Folge holte Crvena Zvezda endlich Punkte und besiegte Stuttgart im 'Maracana' mit 5:1. Silas Katompa Mvumpa, ein an Belgrad ausgeliehener Stuttgarter, war einer der Torschützen, während die UEFA Radet Krunic, den Torschützen und Vorlagengeber gegen Schwaben, zum Spieler des Spiels erklärte."

Sportal Blic: "Großartiger Sieg von Roter Stern in der Champions League: Stuttgart in Belgrad demoliert, ein Kracher für die Geschichte und der irreale Nemanja Radonjic. Ein fantastischer Abend im Rajko-Mitic-Stadion. Auch die frühe Führung der Gäste störte die Spieler von Vladan Milojevic nicht, die das beste Spiel dieser Saison spielten. Konter, großartige Abschlüsse, hervorragende Verteidigung, ein selbstbewusster Ivan Guteša im Tor und zum Schluss der unglaubliche Nemanja Radonjić. In der Champions League hat alles gut geklappt."

Sportklub: "Stuttgart geht in Führung, doch dann der Kracher: Roter Stern bezwingt die Schwaben. Mit einem grandiosen Spiel im Rajko Mitic feierte Roter Stern nach dem 5:1 gegen Stuttgart seinen ersten Sieg in der Champions League. Ein Triumph, der bedeutet, im Spiel um die Platzierung unter den besten 24 Teams und die Fortsetzung des Wettbewerbs zu bleiben. Und das ist auch ein Sieg für die sportlichen Verantwortlichen, die kurz vor Ende der Transferperiode Silas, Radet Krunić und Nemanja Radonjić als Verstärkungen holten. Alle drei haben getroffen und den Weg zum Sieg geebnet."